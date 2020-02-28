Роскачество рассказало, как защититься от аферистов в соцсетях

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Киберпреступники в соцсетях стремятся попасть во френд-лист, чтобы использовать в дальнейшем эту возможность для мошенничества, поэтому пользователям соцсетей стоит следить за приватностью и быть бдительными, говорится в материалах Киберпреступники в соцсетях стремятся попасть во френд-лист, чтобы использовать в дальнейшем эту возможность для мошенничества, поэтому пользователям соцсетей стоит следить за приватностью и быть бдительными, говорится в материалах Роскачества

"Установите максимально строгие настройки приватности. Например, скройте от всех, кроме друзей, свои контактные данные, публикуемые посты, сведения о родственниках и друзьях. Так злоумышленникам будет сложнее получить ваши данные и применить их в мошенничествах с использованием социальной инженерии", - отмечают эксперты.

Киберпреступники используют поддельные телефонные номера, вымышленные имена и чужие фотографии, чтобы попасть в список друзей. Кроме того, велик риск того, что при нажатии на открытку, петицию или неизвестную ссылку пользователя перебрасывает на сайт, который запрашивает данные доступа к соцсетям и передает их в руки мошеннику. Мошеннический прием, который наверняка знает каждый - просьба финансовой помощи со взломанной страницы, напоминают в Роскачестве.

Эксперты советуют добавлять в друзья только действительно знакомых людей, а также остерегаться тех, кто просит или предлагает деньги, а если с такой просьбой обращается друг, спросить у него лично по телефону.

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"Не пересылайте в соцсетях и мессенджерах платежную или иную конфиденциальную информацию. Если вы когда-то уже отправляли данные своей карты, найдите и удалите эти сообщения", - подчеркивают эксперты. Роскачество советует не переходить по подозрительным ссылкам, пересылаемым в сообщениях, не пользоваться общественными Wi-Fi-сетями, настроить в социальных сетях двухфакторную аутентификацию и использовать сложные пароли для каждого сервиса, используя для их составления специальные программы-генераторы.