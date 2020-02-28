Москвички смогут прикрепиться к женской консультации через интернет

"Сейчас запускаем онлайн-прикрепление к женским консультациям. Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление, - прикрепиться можно на портале mos.ru не выходя из дома", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Уточняется, что подать заявление на портале mos.ru можно через каталог услуг в разделе "Здоровье". Прикрепиться к женской консультации смогут жительницы столицы старше 18 лет, имеющие московский полис ОМС. Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней.
"Появление услуги сэкономит время жительницам Москвы и сделает процесс получения медицинских услуг в разы удобнее", — добавляются на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.