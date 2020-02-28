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2020-02-28T07:58+0300
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Москвички смогут прикрепиться к женской консультации через интернет
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РИА Новости

Москвички смогут прикрепиться к женской консультации через интернет

07:58 28.02.2020
182
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Жительницы Москвы смогут прикрепиться к любой женской консультации через портал mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Сейчас запускаем онлайн-прикрепление к женским консультациям. Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление, - прикрепиться можно на портале mos.ru не выходя из дома", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Уточняется, что подать заявление на портале mos.ru можно через каталог услуг в разделе "Здоровье". Прикрепиться к женской консультации смогут жительницы столицы старше 18 лет, имеющие московский полис ОМС. Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней.
"Появление услуги сэкономит время жительницам Москвы и сделает процесс получения медицинских услуг в разы удобнее", — добавляются на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
Табличка на здании Государственной жилищной инспекции города Москвы (Мосжилинспекции)
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