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В США рассказали, на каких поверхностях дольше живет коронавирус
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РИА Новости

В США рассказали, на каких поверхностях дольше живет коронавирус

07:52 28.02.2020
22553
© Виталий ТимкивМикробиологическая лаборатория
Микробиологическая лаборатория
© Виталий Тимкив
Микробиологическая лаборатория
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Санитарные власти США проанализировали различные типы поверхностей с точки зрения среды обитания коронавируса, передает агентство Рейтер со ссылкой на директора Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) Роберта Редфилда.
"На меди и стали (вирус - ред.) сохраняется типичным образом порядка двух часов. На других поверхностях - бумаге или пластике - дольше, и мы это исследуем", - заявил Редфилд в ходе слушаний в палате представителей США.
Также, по словам директора центра, являющегося федеральным агентством в структуре минздрава США, именно зараженные поверхности, а не передача инфекции воздушно-капельным путем могли стать причиной вспышки коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся коронавирусом на лайнере.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
7411553
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения СШАСШАВ мире
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