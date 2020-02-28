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Исследование: почти 25% россиян работают 23 февраля и 8 марта
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РИА Новости

Исследование: почти 25% россиян работают 23 февраля и 8 марта

07:26 28.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Большинство россиян проводят длинные выходные на 23 февраля и 8 марта дома, почти 25% - работают, свидетельствуют результаты исследования "Авито Работа", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным исследования, 23 февраля и 8 марта работают только 23% россиян, 64% не работают, еще 13% затруднились ответить. При этом доля женщин, не работающих в эти праздничные дни, выше, чем доля мужчин (66% против 63%).
Говоря о своих занятиях во время длинных выходных, больше половины опрошенных (52%) ответили, что отдыхают дома, чуть меньше (47%) предпочитают прогулки, культурные мероприятия и общение с друзьями, четверть (25%) респондентов потратят выходные на домашние дела. Только 8% респондентов собрались путешествовать по России, а за границу поедут 2%.
Исследование показало, что почти половина россиян (45%) хотела бы, чтобы рабочая неделя всегда была четырехдневной, чуть меньше (40%) - чтобы рабочая неделя длилась пять дней. Только 10% отметили, что им не важна продолжительность рабочей недели, так как у них сменный график, а 5% затруднились ответить на вопрос.
При этом среди регионов больше всего хотят работать четыре дня в неделю респонденты из Центрального федерального округа (53% ). В Поволжье ровно половина опрошенных отметили, что хотят, чтобы рабочая неделя длилась привычные пять дней. Это больше, чем в других федеральных округах.
Исследование проводилось в феврале 2020 года методом онлайн-опроса среди респондентов старше 18 лет. В опросе приняли участие 5 тысяч человек со всей России.
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
19 февраля, 13:42Туризм
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