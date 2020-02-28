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Пермский пенсионер, у которого уменьшилась пенсия, получил доплаты
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РИА Новости

Пермский пенсионер, у которого уменьшилась пенсия, получил доплаты

07:24 28.02.2020 (обновлено: 07:31 28.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выдача пенсии. Архивное фото
УФА, 28 фев – РИА Новости. Пенсионер из Добрянки, которому по ошибке после индексации начислили меньшую сумму, получил деньги с учетом всех доплат, сообщили РИА Новости в отделении Пенсионного фонда по Пермскому краю.
Ранее портал "Зори.Плюс" рассказал о жителе Добрянки, у которого после индексации пенсия стала меньше на тысячу с лишним рублей. Пенсионер вместо 13 232 рублей получил 11 919.
"При обнаружении ошибки в перерасчете пенсии в отношении жителя города Добрянки специалистами управления ПФР оперативно были подготовлены необходимые документы и начислена пенсия с учетом индексации. Уже в феврале пенсионер получил пенсию с учетом всех установленных индексаций, а также недополученную в январе сумму к пенсии", - сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.
В ведомстве отметили, что "данный факт носит единичный характер".
В ПФР также рассказали, что краевое отделение фонда в январе 2020 года произвело массовый перерасчет пенсий с учетом индексации на 6,6 %. Он коснулся более чем 730 тысяч человек.
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Пенсионный фонд РФПермский крайОбщество
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