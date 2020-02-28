Пермский пенсионер, у которого уменьшилась пенсия, получил доплаты

"При обнаружении ошибки в перерасчете пенсии в отношении жителя города Добрянки специалистами управления ПФР оперативно были подготовлены необходимые документы и начислена пенсия с учетом индексации. Уже в феврале пенсионер получил пенсию с учетом всех установленных индексаций, а также недополученную в январе сумму к пенсии", - сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.