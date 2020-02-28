Сбербанк рассказал о выдаче кредитов малому бизнесу с помощью ИИ

"Сегодня каждый четвертый кредит для малого бизнеса выдается по технологии смарт-кредита. В планах КИБ (Сбербанк КИБ - ред.) довести процент одобряемых искусственным интеллектом кредитов до 70% к 2023 году. К 100% мы, скорее всего, не придем, так как планируем, что всегда будут сделки, требующие структурирования с участием человека", - сказал он.

Карташов отметил, что впервые искусственный интеллект банк масштабно применил в корпоративном бизнесе именно для выдачи смарт-кредитов. Банк анализировал все транзакции клиента, и на их основе создавал модель машинного обучения, которая потом принимала решение, выдавать такому клиенту кредит или нет.

"В 2017 году при запуске технологии это были маленькие суммы - до одного миллиона рублей, затем три миллиона, сейчас уже до 20 миллионов рублей. Сейчас кредит уже полностью автоматизирован - как само решение о выдаче, так и документооборот, так что теперь смарт-кредит выдается за 3 минуты", - добавил вице-президент Сбербанка.