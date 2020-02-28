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2020-02-28T16:11+0300
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Сбербанк рассказал о выдаче кредитов малому бизнесу с помощью ИИ
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РИА Новости

Сбербанк рассказал о выдаче кредитов малому бизнесу с помощью ИИ

07:30 28.02.2020 (обновлено: 16:11 28.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России
Логотип ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбербанк в настоящее время выдает малому бизнесу каждый четвертый кредит с помощью искусственного интеллекта и планирует довести долю таких кредитов до 70% к 2023 году, сообщил РИА Новости вице-президент банка Станислав Карташов.
"Сегодня каждый четвертый кредит для малого бизнеса выдается по технологии смарт-кредита. В планах КИБ (Сбербанк КИБ - ред.) довести процент одобряемых искусственным интеллектом кредитов до 70% к 2023 году. К 100% мы, скорее всего, не придем, так как планируем, что всегда будут сделки, требующие структурирования с участием человека", - сказал он.
Карташов отметил, что впервые искусственный интеллект банк масштабно применил в корпоративном бизнесе именно для выдачи смарт-кредитов. Банк анализировал все транзакции клиента, и на их основе создавал модель машинного обучения, которая потом принимала решение, выдавать такому клиенту кредит или нет.
"В 2017 году при запуске технологии это были маленькие суммы - до одного миллиона рублей, затем три миллиона, сейчас уже до 20 миллионов рублей. Сейчас кредит уже полностью автоматизирован - как само решение о выдаче, так и документооборот, так что теперь смарт-кредит выдается за 3 минуты", - добавил вице-президент Сбербанка.
Ранее, в четверг, глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что экономический эффект Сбербанка от применения алгоритмов искусственного интеллекта составил 42 миллиарда рублей. При этом банк в течение 2020-2024 годов получит 446 миллиардов рублей дохода за счет внедрения искусственного интеллекта, следует из проекта дорожной карты развития искусственного интеллекта в России.
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Вчера, 05:30
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Искусственный интеллектСбербанк РоссииРоссияЭкономика
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