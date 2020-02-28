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Британский врач рассказал, кого проверяют на коронавирус
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РИА Новости

Британский врач рассказал, кого проверяют на коронавирус

07:11 28.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на выявление коронавируса
Тест на выявление коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на выявление коронавируса. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. В Великобритании анализы на коронавирус сдают только те, кто вернулся из регионов, где распространяется заболевание, и почувствовал его симптомы в течение 14 дней с момента возвращения. Таким рекомендациям следуют медики в Англии, сообщил РИА Новости участковый врач одной из расположенных на западе Лондона практик Национальной системы здравоохранения NHS.
В четверг главный врач Англии Крис Уитти сообщил, что в Британии зарегистрировали еще два заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 15. Позже власти Северной Ирландии заявили о еще одном заболевшем. Всего в стране были обследованы 7,7 тысячи человек.
"Сейчас людям делают анализы (на коронавирус), только если у них наблюдаются симптомы и они недавно вернулись из стран, где вирус распространяется (прежде всего Китай, Южная Корея, Япония, север Италии, Иран)", - рассказал собеседник агентства, попросивший не называть его имени, так как он не уполномочен общаться со СМИ от имени NHS.
"Таковы рекомендации управления здравоохранения Англии, и мы им следуем. То есть, если вы путешествовали (в потенциально опасные регионы) и у вас поднялась температура, затруднено дыхание, появились сухой кашель и мышечные боли, то анализы вам сделают", - пояснил врач.
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Он рассказал, что не наблюдает паники относительно распространения коронавируса и не может сказать, что британские врачи столкнулись с резким ростом обращений в этой связи.
"Всегда есть те, кто задает вопросы. Мы на них отвечаем, говорим, что у нас есть все процедуры, необходимые для обращения с такими больными. Мы просим всех знакомиться с рекомендациями управления здравоохранений и NHS... Возможно, речь и идет о том, чтобы делать анализы на коронавирус всем, кто испытывает симптомы гриппа, но пока таких рекомендаций у нас нет и мы придерживаемся существующих", - рассказал врач.
По данным управления здравоохранения, центры для тестирования на коронавирус открыты в восьми больницах и более чем 100 практиках участковых врачей (поликлиниках) в Англии. Специалисты рассматривают возможность смягчения критериев для взятия анализов, чтобы охватить исследованиями тех, у кого проявляется не весь набор симптомов, однако медицинские власти пока не приняли такого решения.
ВОЗ отмечает, что примерно 81% заразившихся испытывают легкие симптомы заболевания, у 14% симптомы серьезные, а для 5% заболевание становится смертельным. В то же время гриппом каждый год болеют 1 миллиарда человек, умирает от гриппа от 290 до 650 тысяч человек ежегодно.
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Несмотря на кажущееся спокойствие британских медиков, управление здравоохранения Англии разработало строгие протоколы работы с заразившимися.
Пациентам, которые почувствовали симптомы заболевания, рекомендуется отказаться от общения с людьми, оставаться в самоизоляции дома, не пользоваться такси и общественным транспортом и сразу же позвонить по телефону службы неотложной помощи. После обращения у пациента возьмут анализы и решат вопрос о карантине в одном из зарезервированных медицинских центров.
Италия в последние дни стала главным очагом заражения коронавирусом в Европе. Число жертв коронавируса в этой стране выросло до 17, всего с момента начала эпидемии там зафиксированы 650 случаев заражения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
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