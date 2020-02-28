Британский врач рассказал, кого проверяют на коронавирус

ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. В Великобритании анализы на коронавирус сдают только те, кто вернулся из регионов, где распространяется заболевание, и почувствовал его симптомы в течение 14 дней с момента возвращения. Таким рекомендациям следуют медики в Англии, сообщил РИА Новости участковый врач одной из расположенных на западе Лондона практик Национальной системы здравоохранения NHS.

В четверг главный врач Англии Крис Уитти сообщил, что в Британии зарегистрировали еще два заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 15. Позже власти Северной Ирландии заявили о еще одном заболевшем. Всего в стране были обследованы 7,7 тысячи человек.

"Сейчас людям делают анализы (на коронавирус), только если у них наблюдаются симптомы и они недавно вернулись из стран, где вирус распространяется (прежде всего Китай, Южная Корея, Япония, север Италии, Иран)", - рассказал собеседник агентства, попросивший не называть его имени, так как он не уполномочен общаться со СМИ от имени NHS.

"Таковы рекомендации управления здравоохранения Англии, и мы им следуем. То есть, если вы путешествовали (в потенциально опасные регионы) и у вас поднялась температура, затруднено дыхание, появились сухой кашель и мышечные боли, то анализы вам сделают", - пояснил врач.

Он рассказал, что не наблюдает паники относительно распространения коронавируса и не может сказать, что британские врачи столкнулись с резким ростом обращений в этой связи.

"Всегда есть те, кто задает вопросы. Мы на них отвечаем, говорим, что у нас есть все процедуры, необходимые для обращения с такими больными. Мы просим всех знакомиться с рекомендациями управления здравоохранений и NHS... Возможно, речь и идет о том, чтобы делать анализы на коронавирус всем, кто испытывает симптомы гриппа, но пока таких рекомендаций у нас нет и мы придерживаемся существующих", - рассказал врач.

По данным управления здравоохранения, центры для тестирования на коронавирус открыты в восьми больницах и более чем 100 практиках участковых врачей (поликлиниках) в Англии. Специалисты рассматривают возможность смягчения критериев для взятия анализов, чтобы охватить исследованиями тех, у кого проявляется не весь набор симптомов, однако медицинские власти пока не приняли такого решения.

ВОЗ отмечает, что примерно 81% заразившихся испытывают легкие симптомы заболевания, у 14% симптомы серьезные, а для 5% заболевание становится смертельным. В то же время гриппом каждый год болеют 1 миллиарда человек, умирает от гриппа от 290 до 650 тысяч человек ежегодно.

Несмотря на кажущееся спокойствие британских медиков, управление здравоохранения Англии разработало строгие протоколы работы с заразившимися.

Пациентам, которые почувствовали симптомы заболевания, рекомендуется отказаться от общения с людьми, оставаться в самоизоляции дома, не пользоваться такси и общественным транспортом и сразу же позвонить по телефону службы неотложной помощи. После обращения у пациента возьмут анализы и решат вопрос о карантине в одном из зарезервированных медицинских центров.

Италия в последние дни стала главным очагом заражения коронавирусом в Европе. Число жертв коронавируса в этой стране выросло до 17, всего с момента начала эпидемии там зафиксированы 650 случаев заражения.