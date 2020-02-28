В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции , будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.

"С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет", — сказал он.

При этом у тех, кто работает сдельно, это тоже будет дополнительный выходной, но зарплату за него они не получат.

"Тот, кто работает сдельно, у того каждый выходной день — это день отдыха, с одной стороны, а с другой стороны, это непроизведенная продукция, неполученная за нее зарплата. Поэтому это, естественно, просто будет лишний выходной в этом месяце", — добавил Шмаков.

Он подчеркнул, что речь идет не о какой-то дополнительной оплате, а о том, что из зарплаты не будет вычета за дополнительный выходной.

Провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля предложил сенатор, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Президент Владимир Путин согласился с этой идеей.

В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.