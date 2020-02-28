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В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
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РИА Новости

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

07:04 28.02.2020 (обновлено: 13:31 28.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкМихаил Шмаков
Михаил Шмаков
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Михаил Шмаков. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
По его словам, это касается тех, кто работает на окладе.

"С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет", — сказал он.

При этом у тех, кто работает сдельно, это тоже будет дополнительный выходной, но зарплату за него они не получат.
"Тот, кто работает сдельно, у того каждый выходной день — это день отдыха, с одной стороны, а с другой стороны, это непроизведенная продукция, неполученная за нее зарплата. Поэтому это, естественно, просто будет лишний выходной в этом месяце", — добавил Шмаков.
Он подчеркнул, что речь идет не о какой-то дополнительной оплате, а о том, что из зарплаты не будет вычета за дополнительный выходной.
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Провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля предложил сенатор, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Президент Владимир Путин согласился с этой идеей.
В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
По предложению Путина закон вступит в силу только после общероссийского голосования. Организовать подготовку к нему президент поручил ЦИК.
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
Популярные комментарии
Как же Путин торопится то. Не к добру.
28 февраля, 08:40
И Иван Владимирович
1601005161
Наоборот! Запоздалое решение!Давно надо было ее менять! А то так и будем сырьевой колонией.Сколько можно уже платить по решениям политизированных европейских судов.Лет через 5 приравняют Сталина к Гитлеру и вообще всю жизнь будем работать на репарации европейским странам за то что освободили от фашизма!
28 февраля, 08:56
Анна Калинина
1027001127
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