Число погибших в ДТП на трассе в Кузбассе выросло до пяти человек

КЕМЕРОВО, 28 фев- РИА Новости. Госпитализированный после ДТП на трассе в Госпитализированный после ДТП на трассе в Кузбассе водитель "Газели" скончался в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.

Ранее сообщалось, что на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк столкнулись Toyota и "Газель". В ДТП погибли четыре человека, один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации центра охраны здоровья шахтеров", – рассказал Дужик.