Число погибших в ДТП на трассе в Кузбассе выросло до пяти человек

КЕМЕРОВО, 28 фев- РИА Новости. Госпитализированный после ДТП на трассе в Кузбассе водитель "Газели" скончался в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк столкнулись Toyota и "Газель". В ДТП погибли четыре человека, один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации центра охраны здоровья шахтеров", – рассказал Дужик.
В свою очередь в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области сообщили, что, по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Toyota. "Предварительно установлено, что водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью", – рассказали в ведомстве.
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