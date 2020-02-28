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FT: Сигала оштрафовали на 314 тысяч долларов за рекламу криптовалюты
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РИА Новости

FT: Сигала оштрафовали на 314 тысяч долларов за рекламу криптовалюты

06:51 28.02.2020 (обновлено: 07:39 28.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер, продюсер Стивен Сигал
Актер, продюсер Стивен Сигал
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер, продюсер Стивен Сигал. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала голливудского актера Стивена Сигала на 314 тысяч долларов по обвинению в сокрытии финансовых гонораров, полученных за рекламу криптовалюты, пишет газета Financial Times.
По данным издания, компания Bitcoiin2Gen предложила актеру, имеющему гражданство США и России, 250 тысяч долларов наличными и 750 тысяч в криптовалюте за поддержку первичного предложения монет. В 2018 году Сигал использовал свои аккаунты в Facebook и Twitter для сообщений о предстоящем мероприятии, а компания называла его своим "мировым послом". При этом звезда серии боевиков "Над законом" не указывал, что его деятельность по продвижению криптовалюты оплачивается.

"Знаменитости не имеют права использовать свое влияние в социальных сетях для рекламы ценных бумаг без раскрытия полученной компенсации", - говорится в заявлении представителя SEC Кристины Литтман, которое цитирует Financial Times. Отмечается, что в момент размещения промоутерских постов у Сигала в Facebook было 6,7 миллиона подписчиков.

Сигал сотрудничал со следствием и добровольно согласился выплатить взыскание для урегулирования претензий регулятора.
Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он также стал спецпредставителем МИД по российско-американским гуманитарным связям и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в России.
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)Стивен СигалСШАВ мире
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