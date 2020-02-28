FT: Сигала оштрафовали на 314 тысяч долларов за рекламу криптовалюты

По данным издания, компания Bitcoiin2Gen предложила актеру, имеющему гражданство США и России, 250 тысяч долларов наличными и 750 тысяч в криптовалюте за поддержку первичного предложения монет. В 2018 году Сигал использовал свои аккаунты в Facebook и Twitter для сообщений о предстоящем мероприятии, а компания называла его своим "мировым послом". При этом звезда серии боевиков "Над законом" не указывал, что его деятельность по продвижению криптовалюты оплачивается.