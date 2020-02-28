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Глава СПЧ рассказал, как бороться с трудовой дискриминацией
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РИА Новости

Глава СПЧ рассказал, как бороться с трудовой дискриминацией

06:46 28.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев привел примеры трудовой дискриминации в России и рассказал, как с ней бороться, сообщается на сайте СПЧ.
Фадеев выступил на пленарном заседании Международного форума труда в Санкт-Петербурге и рассказал о работе СПЧ в сфере трудовых прав граждан.
Глава СПЧ во время выступления привел примеры вакансий, в которых были указаны "требования к возрасту, полу, национальности и семейному положению соискателей". По его словам, это архаика, и СПЧ серьезно борется с этой проблемой.
Фадеев также обратил внимание на проблему взаимодействия профсоюзов и работодателей - профсоюзы воспринимаются компаниями как противники, хотя на деле они должны быть соратниками. А также на то, что зарплаты специалистов одного порядка в разных городах могут отличаться троекратно.
"Почему в единой стране с единым правовым пространством законодательно заложена такая разница в зарплате? Этот механизм способствует вытягиванию специалистов из регионов в Москву и Петербург", – цитирует сайт ведомства главу СПЧ.
Кроме того, Фадеев предложил отказаться от использования в статистике среднеарифметических заработных плат. Сейчас, как отметил глава СПЧ, средняя зарплата в России составляет 48 тысяч рублей. Однако не указывается, что это сумма без вычета налогов, а также статистика не учитывает неравномерное распределение доходов в одной трудовой сфере.
"И в лучшем случае средний человек реально получает 26 тысяч рублей, а в регионах победней - 15-20 тысяч", - подчеркнул Фадеев.
Он предлагает перейти от среднеарифметической зарплате к медианной, то есть к зарплате среднего человека. Это, по его мнению, усилит доверие населения к институтам власти.
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Валерий ФадеевРоссияОбщество
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