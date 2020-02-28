Японская JAL открыла регулярные рейсы Токио — Владивосток

"Сейчас из России в Японию ежегодно приезжают более 100 тысяч человек, из Японии в Россию – не менее 80 тысяч человек. У наших стран есть план довести туристический поток до 400 тысяч человек в год. В этом смысле рейс во Владивосток является очень перспективным. Сейчас между Россией и Японией развиваются обмены в области спорта, культуры, я желаю, чтобы все это послужило дальнейшему развитию наших отношений", - сказал на открытии церемонии заместитель представительного директора JAL Фудзита Тадаси.