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Туризм
2020-02-28T06:30+0300
https://ria.ru/20200228/1565306659.html
Японская JAL открыла регулярные рейсы Токио — Владивосток
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РИА Новости

Японская JAL открыла регулярные рейсы Токио — Владивосток

06:30 28.02.2020
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© AP Photo / Itsuo InouyeСамолеты авиакомпании Japan Airlines
Самолеты авиакомпании Japan Airlines
© AP Photo / Itsuo Inouye
Самолеты авиакомпании Japan Airlines. Архивное фото
ТОКИО, 28 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Японская авиакомпания JAL (Japan Airlines Co. Ltd) с пятницы открыла регулярные рейсы между Токио и Владивостоком, торжественная церемония открытия прошла в аэропорту Нарита рядом с Токио.
"Сейчас из России в Японию ежегодно приезжают более 100 тысяч человек, из Японии в Россию – не менее 80 тысяч человек. У наших стран есть план довести туристический поток до 400 тысяч человек в год. В этом смысле рейс во Владивосток является очень перспективным. Сейчас между Россией и Японией развиваются обмены в области спорта, культуры, я желаю, чтобы все это послужило дальнейшему развитию наших отношений", - сказал на открытии церемонии заместитель представительного директора JAL Фудзита Тадаси.
Посол России в Японии Михаил Галузин отметил усилия авиакомпании "по наведению воздушных мостов, сближающих наши страны и народы".
"Сегодняшнее событие является еще одним подтверждением поступательного развития российско-японских отношений. Надеемся, что открывающийся сегодня новый маршрут будет способствовать цели увеличения взаимных туристических обменов к 2023 году до 400 тысяч человек. Мы надеемся также, что… мы сможем добиться еще больших успехов в развитии дружественных обменов", - сказал Галузин.
В течение первых четырех недель рейс будет выполняться по средам и пятницам, а с 29 марта – ежедневно.
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