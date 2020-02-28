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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
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РИА Новости

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

06:22 28.02.2020 (обновлено: 16:11 28.02.2020)
121734
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Sean Rinner/ReleasedАмериканский самолет-разведчик P-8A Poseidon в районе острова Гуам в Тихом океане
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в районе острова Гуам в Тихом океане
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Sean Rinner/Released
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США.
Инцидент, как утверждается, произошел еще 17 февраля в водах к западу от острова Гуам. Применение лазера, который не виден невооруженным глазом, было зафиксировано датчиком на борту Poseidon.
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В ВМС США отметили, что использование лазеров такого класса потенциально может серьезно навредить личному составу и бортовым системам самолета.
В заявлении говорится, что Р-8А выполнял полет в международном воздушном пространстве в соответствии с международными правилами и положениями. При этом действия китайского эсминца были названы "небезопасными и непрофессиональными".
Китайские военные пока не прокомментировали эту информацию.
Ранее в США заявили о намерении расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина.
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Полет по приборам
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Тихий океанВоенно-морские силы СШАКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну всё. Третья мировая теперь. Китайцы применили лазерную указку против США. Доколе??!!!)))
28 февраля, 06:49
Vladimir Liberzon
491490106
Война тоже может "серьезно навредить личному составу и бортовым системам самолета" и не только.
28 февраля, 06:45
alex_tiger_74
157320101
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