Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США.
Инцидент, как утверждается, произошел еще 17 февраля в водах к западу от острова Гуам. Применение лазера, который не виден невооруженным глазом, было зафиксировано датчиком на борту Poseidon.
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В ВМС США отметили, что использование лазеров такого класса потенциально может серьезно навредить личному составу и бортовым системам самолета.
В заявлении говорится, что Р-8А выполнял полет в международном воздушном пространстве в соответствии с международными правилами и положениями. При этом действия китайского эсминца были названы "небезопасными и непрофессиональными".
Китайские военные пока не прокомментировали эту информацию.
Ранее в США заявили о намерении расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина.
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