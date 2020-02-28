Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в районе острова Гуам в Тихом океане

Инцидент, как утверждается, произошел еще 17 февраля в водах к западу от острова Гуам. Применение лазера, который не виден невооруженным глазом, было зафиксировано датчиком на борту Poseidon.

В ВМС США отметили, что использование лазеров такого класса потенциально может серьезно навредить личному составу и бортовым системам самолета.

В заявлении говорится, что Р-8А выполнял полет в международном воздушном пространстве в соответствии с международными правилами и положениями. При этом действия китайского эсминца были названы "небезопасными и непрофессиональными".

Китайские военные пока не прокомментировали эту информацию.