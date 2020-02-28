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Samsung прокомментировала сообщения о проблемах с камерой Galaxy S20
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РИА Новости

Samsung прокомментировала сообщения о проблемах с камерой Galaxy S20

07:03 28.02.2020
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© Фото : SamsungSamsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra
© Фото : Samsung
Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Samsung прокомментировала наличие проблем с камерами новой флагманской линейки смартфонов Galaxy S20, анонсировав улучшение их производительности. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на заявление южнокорейской компании.
Ранее ряд СМИ, включая PCMag и Input, сообщили о ненадежности автофокусировки Galaxy S20 Ultra - система слишком долго фокусируется на объекте, а иногда и вовсе не срабатывает. Более того, алгоритмы чрезмерно агрессивно обрабатывают снимок и перебарщивают со сглаживанием кожи.
Samsung пообещала в ближайшее время выпустить специальное обновление "для оптимизации производительности" камеры. О каких именно обновлениях идет речь, в компании не уточнили.
Презентация смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra во время Samsung Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско
27 февраля, 22:12
Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов
Ранее The Verge сообщило, что владельцы смартфонов Samsung пожаловались на странное уведомление от одного из системных приложений. В четверг, 20 февраля, на экранах пользователей по всему миру появилось уведомление с единственным символом — единицей. Оно пришло от приложения Find My Mobile для удаленного доступа к телефону. После нажатия виджет закрывался без каких-либо видимых изменений.
В середине февраля южнокорейский производитель представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20. Старшая модель S20 Ultra оснащена 6,9-дюймовым дисплеем и 108-мегапиксельной тройной камерой. Два других гаджета, S20 и S20+, отличаются 64-мегапиксельной оптикой и экранами в 6,2 и 6,7 дюйма соответственно.
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