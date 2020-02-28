Samsung прокомментировала сообщения о проблемах с камерой Galaxy S20

Samsung пообещала в ближайшее время выпустить специальное обновление "для оптимизации производительности" камеры. О каких именно обновлениях идет речь, в компании не уточнили.
27 февраля, 22:12Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов
Ранее The Verge сообщило, что владельцы смартфонов Samsung пожаловались на странное уведомление от одного из системных приложений. В четверг, 20 февраля, на экранах пользователей по всему миру появилось уведомление с единственным символом — единицей. Оно пришло от приложения Find My Mobile для удаленного доступа к телефону. После нажатия виджет закрывался без каких-либо видимых изменений.
В середине февраля южнокорейский производитель представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20. Старшая модель S20 Ultra оснащена 6,9-дюймовым дисплеем и 108-мегапиксельной тройной камерой. Два других гаджета, S20 и S20+, отличаются 64-мегапиксельной оптикой и экранами в 6,2 и 6,7 дюйма соответственно.