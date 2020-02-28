В Кемеровской области пять человек погибли в ДТП на трассе

КЕМЕРОВО, 28 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении "ГАЗели" и Toyota на трассе в Кемеровской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области.
"Трасса Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк, утром около 8.08. (04.08 мск) столкнулись Toyota и "ГАЗель". В результате ДТП погибли водитель Toyota и два пассажира, в "Газели" погиб пассажир и пострадал водитель", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Позднее в региональном центре медицины катастроф сообщили, что водитель "ГАЗели" скончался в реанимации.
В МВД добавили, что на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МВД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
В свою очередь в пресс-службе регионального центра медицины катастроф добавили, что пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в центра охраны здоровья шахтеров в Ленинcк-Кузнецкий.
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