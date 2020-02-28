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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T08:41+0300
https://ria.ru/20200228/1565306425.html
Турецкий министр принял командование операцией против сирийской армии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565291032_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_54c47333d549061b68405fa0b719e9c5.jpg
РИА Новости

Турецкий министр принял командование операцией против сирийской армии

05:45 28.02.2020 (обновлено: 08:41 28.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар прибыл в командный центр в пограничной провинции Хатай и принял командование операцией против сирийских правительственных сил в Идлибе, передает агентство Anadolu.
По данным телеканала Haber Turk, Акар отправился в Хатай после совещания с участием президента Труции Реджепа Тайипа Эрдогана,
Ранее турецкие власти сообщили о гибели в Идлибе 33 военных в результате удара сирийских ВВС, еще 36 человек получили ранения. Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.
После гибели военнослужащих Анкара объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских правительственных сил. Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал случившееся "нападением на НАТО" и анонсировал консультации с альянсом.
Кадры ударов Турции по сирийской армии
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Обострение ситуации в Идлибе

Накануне сирийское государственное агентство САНА сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.
Как передавал телеканал "Россия 24", турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.
Президент Сирии Башар Асад в свою очередь подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Никаких Эрдоганов в Сирии бы не было, если бы их не позвал ВВП, который сегодня проклинаем сирийским нарoдом
28 февраля, 06:46
ODOR SCROTUM
221615170
Скажите, а кто-то слышал пр эту Сирию раньше(как про нашего союзника)? Ну, была война там. И что дальше? Потом мы влезли туда. СМИ помыли мозги, что это было с благими намерениями, и пошло.... Теперь не известно, чем все дело закончится.
28 февраля, 06:41
Я В ТАНКЕ
10100366
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