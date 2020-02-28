Турецкий министр принял командование операцией против сирийской армии

По данным телеканала Haber Turk, Акар отправился в Хатай после совещания с участием президента Труции Реджепа Тайипа Эрдогана,
Ранее турецкие власти сообщили о гибели в Идлибе 33 военных в результате удара сирийских ВВС, еще 36 человек получили ранения. Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.
После гибели военнослужащих Анкара объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских правительственных сил. Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал случившееся "нападением на НАТО" и анонсировал консультации с альянсом.
Обострение ситуации в Идлибе
Накануне сирийское государственное агентство САНА сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.
Как передавал телеканал "Россия 24", турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.