Турецкий министр принял командование операцией против сирийской армии

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар прибыл в командный центр в пограничной провинции Хатай и принял командование операцией против сирийских правительственных сил в Министр обороны Турции Хулуси Акар прибыл в командный центр в пограничной провинции Хатай и принял командование операцией против сирийских правительственных сил в Идлибе , передает агентство Anadolu

По данным телеканала Haber Turk , Акар отправился в Хатай после совещания с участием президента Труции Реджепа Тайипа Эрдогана,

Ранее турецкие власти сообщили о гибели в Идлибе 33 военных в результате удара сирийских ВВС, еще 36 человек получили ранения. Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.

После гибели военнослужащих Анкара объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских правительственных сил. Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал случившееся "нападением на НАТО" и анонсировал консультации с альянсом.

Обострение ситуации в Идлибе

Накануне сирийское государственное агентство САНА сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.

Как передавал телеканал "Россия 24", турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.