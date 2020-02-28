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В Нигерии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Нигерии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

05:43 28.02.2020
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© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Нигерии, сообщает минздрав африканской страны.
"Федеральное министерство здравоохранения подтвердило случай заражения коронавирусом (COVID-19) в нигерийском штате Лагос", - говорится в заявлении ведомства в Twitter.
Нигерия стала третьим африканским государством после Алжира и Египта, где был выявлен носитель коронавируса, и первой такой страной в Черной Африке.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.
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