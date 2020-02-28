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2020-02-28T07:44+0300
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Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

05:40 28.02.2020 (обновлено: 07:44 28.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на выявление коронавируса
Тест на выявление коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на выявление коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. При подозрении на коронавирус следует изолировать больного в отдельной комнате и вызвать врача-терапевта или скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве посоветовали выделить заболевшему отдельную комнату или постараться держаться от него на расстоянии не менее одного метра.
Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.

Эпидемия Covid-19

В конце 2019 года китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем эпидемии стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.
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Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч, скончались 2788 человек. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, более чем в 40 странах, число заболевших превысило 3,5 тысячи, умерли 57 человек. Наибольшее количество зараженных отмечается в Южной Корее, Италии и Иране.
Для борьбы с распространением инфекции российское правительство запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы на Дальнем Востоке, отменило рабочие визы. Из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находившихся там россиян.
МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран. Также власти объявили об ограничениях на рейсы в Южную Корею и Иран.
В ВОЗ расценили меры, принимаемые российскими властями, как эффективные.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
Популярные комментарии
А теперь поднимите руку те, кто болел гриппом (симптомы те же) и врач у него взял анализы на дому, что бы поставить диагноз ОРВИ. Это хорошо, если врач придёт сразу, а до тех пор кто то же должен за больными ухаживать, кормить его, поить и в туалет с ванной водить. Это ещё хорошо, что квартира не однокомнатная или студия, или не общежитие.
28 февраля, 07:10
ЧЧЧебоксары Чебоксары
1912002
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