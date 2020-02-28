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Доминикана отказала очередному лайнеру в высадке пассажиров
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РИА Новости

Доминикана отказала очередному лайнеру в высадке пассажиров

05:21 28.02.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана
Доминикана
© РИА Новости / Мария Селиванова
Доминикана. Архивное фото
МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Портовые власти Доминиканской республики запретили сходить с корабля экипажу и пассажирам лайнера Braemar, среди которых находятся восемь человек с подозрением на коронавирус.
Ранее 6 тысячам пассажирам круизного лайнера MSC Meraviglia, на борту которого находился один больной гриппом, без рассмотрения медицинской документации отказали в высадке в доминиканском порту Джорджтаун.
"Распоряжением министерства здравоохранения никому из находящихся на судне Braemar лиц не разрешается сходить с него", - говорится в заявлении портовых властей в Twitter.
Комиссия минздрава республики поднималась на борт лайнера по прибытии, чтобы оценить состояние больных пассажиров, и по результатам инспекции запретила высадку в порту La Romana, а также в следующем порту по маршруту - Puerto Santo Domingo.
Перед заходом в порт капитан судна, на борту которого находятся около 1500 пассажиров и членов экипажа, информировал власти Доминиканы о присутствии на борту восьми человек с симптомами острого респираторного заболевания. Четверо из них - граждане Филиппин, по двое из Великобритании и США.
Накануне президент Данило Медина сообщил об экстренной закупке средств реагирования на потенциальное проникновение в страну коронавируса и найме специализированного персонала. По информации местных СМИ, местные врачи наблюдают 27 человек с подозрением на коронавирус.
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