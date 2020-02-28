Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T16:12+0300
https://ria.ru/20200228/1565306222.html
Сбербанк передаст ИИ выдачу 90% оборотных кредитов крупному бизнесу
https://cdn21.img.ria.ru/images/154782/32/1547823272_0:0:3085:1735_1036x0_80_0_0_159dac1a320f0af755e40b93f09779fd.jpg
РИА Новости

Сбербанк передаст ИИ выдачу 90% оборотных кредитов крупному бизнесу

05:30 28.02.2020 (обновлено: 16:12 28.02.2020)
1338
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбербанк в настоящее время с помощью искусственного интеллекта выдает 18% всех оборотных кредитов крупному и среднему бизнесу, в будущем намерен перевести на такую технологию 90% всех оборотных кредитов, заявил РИА Новости вице-президент Сбербанка Станислав Карташов.
"Для того, чтобы по технологии с применением искусственного интеллекта выдавать кредиты крупному и среднему бизнесу, мы использовали глубокое обучение на графах платежей Сбербанка. ... Эту технологию мы тиражируем - сейчас уже более 18% кредитов на финансирование оборотки выдается по такой технологии, и наша цель - перевести в такой формат 90% оборотных кредитов", - сообщил он.
Для масштабирования технологии понадобится время и выполнение ряда условий. Вице-президент Сбербанка отметил, что подобная технология созревает два-три года, за которые банк должен собрать данные за достаточный период и посмотреть, как работают модели и как ведут себя кредиты с точки зрения просрочки. После этого модель предстоит еще дообучать.
Карташов пояснил, что в основе технологии лежит нейросеть, которая учитывает платежи не только клиента, но и его экономического окружения и принимает решение о выдаче кредита. Решение поступает клиенту в течение семи минут после подачи заявки. Он добавил, что с помощью такой технологии оборотный кредит может стать практически транзакционной услугой, такой же простой, как обычный платеж.
"Но, естественно, пока рано говорить о внедрении такой технологии для инвестиционных кредитов - там требуется анализ бизнес-планов, качественная экспертиза проекта клиента. Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время там будут внедряться такие технологии", - добавил он.
Стенд ПАО Сбербанк России
Вчера, 03:06
Сбербанк начнет выпускать регулярную статистику для госорганов
342007
Обсудить 2
Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
Рекомендуем
Автомобили такси в Москве
В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества "такси от банка"
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк рассказал о выдаче кредитов малому бизнесу с помощью ИИ
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в районе острова Гуам в Тихом океане
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк начнет выпускать регулярную статистику для госорганов
Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер
Австрия намерена реализовать в России 26 инвестпроектов
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турецкий министр принял командование операцией против сирийской армии
Алеппо
На окраине Алеппо обнаружили тюрьму и тренировочный лагерь боевиков
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь на северо-западе Сирии
Дети играют в фонтане
Синоптики пока не ждут повторения аномального лета 2010 года
Президент США Дональд Трамп
Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ
Минобороны Японии опубликовало фото сопровождения Су-34
Минобороны Японии опубликовало фото сопровождения Су-34
Тест на выявление коронавируса
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
Издания романа Федора Достоевского Преступление и наказание
Американский писатель резко высказался о "Преступлении и наказании"
Томск
"Интер РАО" стала единственным владельцем "Томскэнергосбыта"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
00:28В Сальвадоре ввели запрет на въезд людей из Ирана из-за коронавируса
Лента новостейМолния