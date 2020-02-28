Синоптики пока не ждут повторения аномального лета 2010 года

"По осадкам мы выполним и перевыполним норму, январь тоже был нормальным по осадкам. Не надо сейчас ждать повторения 2010 года и пожаров. Все-таки у нас еще неплохие предварительные прогнозы, что и в марте мы выполним норму по месячным осадкам, невзирая на отсутствие снега. Это все дает определенный гандикап, что до мая мы можем спать спокойно. Готовы, конечно, ко всему, но не аховая ситуация", - сказал Варакин.