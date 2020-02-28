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Синоптики пока не ждут повторения аномального лета 2010 года
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РИА Новости

Синоптики пока не ждут повторения аномального лета 2010 года

05:08 28.02.2020 (обновлено: 06:57 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДети играют в фонтане
Дети играют в фонтане
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дети играют в фонтане. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты прогнозируют достаточное количество осадков в столичном регионе в марте и призывают не ждать повторения ситуации с жаркой погодой и пожарами 2010 года, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"По осадкам мы выполним и перевыполним норму, январь тоже был нормальным по осадкам. Не надо сейчас ждать повторения 2010 года и пожаров. Все-таки у нас еще неплохие предварительные прогнозы, что и в марте мы выполним норму по месячным осадкам, невзирая на отсутствие снега. Это все дает определенный гандикап, что до мая мы можем спать спокойно. Готовы, конечно, ко всему, но не аховая ситуация", - сказал Варакин.
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