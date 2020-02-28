Россия призвала США прекратить издевательства над летчиком Ярошенко

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Москва призывает прекратить издевательства над находящимся в американской тюрьме российским летчиком Константином Ярошенко, считает подход властей США нарушением прав человека, заявило посольство РФ в США.
"В ходе телефонного разговора К.В. Ярошенко подтвердил нашим дипломатам, что медперсонал тюрьмы до настоящего времени не оказал ему помощи. Состояние здоровья соотечественника ухудшается. Сам Константин не исключает микроинсульта. Поражает, что в этих условиях неоднократные обращения попросту проигнорированы", - говорится в заявлении посольства в Facebook.
Отмечается, что россиянину предлагается дождаться врача в течение одной-двух недель.
"Видимо, сам факт того, что он самостоятельно передвигается, воспринимается администрацией пенитенциарного учреждения как отсутствие срочной необходимости в лечении. Такой подход категорически неприемлем. Расцениваем это не иначе как вопиющее нарушение прав человека. Требуем прекратить издевательства над К.В. Ярошенко", - заявили дипломаты.
В посольстве добавили, что ожидают ответа на ноту в госдепартамент от 26 февраля и "незамедлительного предоставления медпомощи российскому гражданину". "Разочаровывает глухое молчание правозащитных организаций. Мы просили помощи и поддержки. Никто не откликнулся", - сказано в заявлении.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце октября 2019 года супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.
27 февраля, 16:16МИД займется вопросом обеспечения Ярошенко медицинской помощью