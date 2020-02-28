Россия призвала США прекратить издевательства над летчиком Ярошенко

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Москва призывает прекратить издевательства над находящимся в американской тюрьме российским летчиком Москва призывает прекратить издевательства над находящимся в американской тюрьме российским летчиком Константином Ярошенко , считает подход властей США нарушением прав человека, заявило посольство РФ в США.

"В ходе телефонного разговора К.В. Ярошенко подтвердил нашим дипломатам, что медперсонал тюрьмы до настоящего времени не оказал ему помощи. Состояние здоровья соотечественника ухудшается. Сам Константин не исключает микроинсульта. Поражает, что в этих условиях неоднократные обращения попросту проигнорированы", - говорится в заявлении посольства в Facebook.

Отмечается, что россиянину предлагается дождаться врача в течение одной-двух недель.

"Видимо, сам факт того, что он самостоятельно передвигается, воспринимается администрацией пенитенциарного учреждения как отсутствие срочной необходимости в лечении. Такой подход категорически неприемлем. Расцениваем это не иначе как вопиющее нарушение прав человека. Требуем прекратить издевательства над К.В. Ярошенко", - заявили дипломаты.

В посольстве добавили, что ожидают ответа на ноту в госдепартамент от 26 февраля и "незамедлительного предоставления медпомощи российскому гражданину". "Разочаровывает глухое молчание правозащитных организаций. Мы просили помощи и поддержки. Никто не откликнулся", - сказано в заявлении.