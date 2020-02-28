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Культура
2020-02-28T05:01+0300
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Американский писатель резко высказался о "Преступлении и наказании"
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РИА Новости

Американский писатель резко высказался о "Преступлении и наказании"

05:01 28.02.2020
63712
© РИА Новости / М. ФилимоновИздания романа Федора Достоевского "Преступление и наказание"
Издания романа Федора Достоевского Преступление и наказание
© РИА Новости / М. Филимонов
Издания романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
"Всякий раз, как я начинаю эту книгу, все заканчивается тем, что я думаю: "О, чувак, нет. Не могу читать это русское ****** (чушь – ред.). Это не для меня", - заявил писатель, отвечая на вопрос о книге, которую он не может дочитать.
Эллрой известен благодаря детективным романам "Секреты Лос-Анджелеса", "Черная орхидея" и другим. По мотивам книг писателя был снят ряд фильмов.
"Преступление и наказание" — социально-психологический и социально-философский роман Достоевского, над которым он работал в 1865—1866 годах.
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Обсудить 112
КультураДжеймс ЭллройФедор ДостоевскийРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну некоторые произведения, русских писателей, скажем так не для д@и@б@и@лов.
28 февраля, 05:19
Полковник Васин
28950002
Ну ему не интересно, у достоевского ведь нету нападение зомби и спасение америкой всего мира от космической угрозы.
28 февраля, 05:13
Тор Тор
240530002
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