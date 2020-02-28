Американский писатель резко высказался о "Преступлении и наказании"

"Всякий раз, как я начинаю эту книгу, все заканчивается тем, что я думаю: "О, чувак, нет. Не могу читать это русское ****** (чушь – ред.). Это не для меня", - заявил писатель, отвечая на вопрос о книге, которую он не может дочитать.