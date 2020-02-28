Американский писатель резко высказался о "Преступлении и наказании"

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
"Всякий раз, как я начинаю эту книгу, все заканчивается тем, что я думаю: "О, чувак, нет. Не могу читать это русское ****** (чушь – ред.). Это не для меня", - заявил писатель, отвечая на вопрос о книге, которую он не может дочитать.
Эллрой известен благодаря детективным романам "Секреты Лос-Анджелеса", "Черная орхидея" и другим. По мотивам книг писателя был снят ряд фильмов.
"Преступление и наказание" — социально-психологический и социально-философский роман Достоевского, над которым он работал в 1865—1866 годах.
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