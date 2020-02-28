Турция опубликовала видеозапись ударов по сирийским военным

В комментарии к нарезке говорится, что за 17 дней турецкие военные уничтожили около 130 единиц сирийской военной техники: 55 танков, 18 бронемашин и еще 21 военную машину, 29 гаубиц и три вертолета, а также нейтрализовали 1,7 тысячи военных.
По данным губернатора пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Догана, минувшей ночью при воздушной атаке со стороны сирийской армии погибли 33 турецких военных, 36 человек получили ранения. После этого Анкара объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских войск.
Ситуация в провинции Идлиб обострилась в конце января, после того как сирийские правительственные силы начали там наступление. За месяц им удалось освободить более 600 квадратных километров территории, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 (Дамаск — Алеппо).
На этом фоне Анкара и некоторые ее партнеры обвиняли Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причиной нестабильности стали действия террористов. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить ключевые обязательства для решения проблем вокруг Идлиба, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не получила удовлетворительного результата на переговорах с Россией, и пригрозил начать в Идлибе военную операцию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.