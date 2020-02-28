Турция опубликовала видеозапись ударов по сирийским военным

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Официальное турецкое информагентство Официальное турецкое информагентство Anadolu опубликовало видеозапись ударов по сирийским войскам в провинции Идлиб

В комментарии к нарезке говорится, что за 17 дней турецкие военные уничтожили около 130 единиц сирийской военной техники: 55 танков, 18 бронемашин и еще 21 военную машину, 29 гаубиц и три вертолета, а также нейтрализовали 1,7 тысячи военных.

По данным губернатора пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Догана, минувшей ночью при воздушной атаке со стороны сирийской армии погибли 33 турецких военных , 36 человек получили ранения. После этого Анкара объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских войск.

Ситуация в провинции Идлиб обострилась в конце января, после того как сирийские правительственные силы начали там наступление. За месяц им удалось освободить более 600 квадратных километров территории, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 (Дамаск — Алеппо).

На этом фоне Анкара и некоторые ее партнеры обвиняли Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причиной нестабильности стали действия террористов. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить ключевые обязательства для решения проблем вокруг Идлиба, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.