Медики ведут наблюдение за студентами ДВФУ из Южной Кореи и Японии

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Медики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке две недели наблюдают студентов, прибывших из Южной Кореи и Японии, сообщил РИА Новости представитель вуза.
В Южной Корее заражены коронавирусом 2 022 человека, в Японии 186, плюс 705 на борту лайнера Diamond Princess.
"Все студенты, прибывающие в ДВФУ из Кореи и Японии, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, сдают анализы и последующие 14 дней наблюдаются у медиков. Если в результате диагностирования выявляются подозрения на наличие коронавирусной инфекции, студенты направляются в карантинный пункт, открытый на территории кампуса ДВФУ", - сказал собеседник.
Он уточнил, что сейчас в университете учатся 123 студента из Южной Кореи и 17 из Японии, почти все они приступили к занятиям после каникул.
"Ожидается, что до 1 марта не успеют въехать на территорию Российской Федерации порядка 16-18 человек", - добавил собеседник.