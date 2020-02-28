Медики ведут наблюдение за студентами ДВФУ из Южной Кореи и Японии

"Все студенты, прибывающие в ДВФУ из Кореи и Японии, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, сдают анализы и последующие 14 дней наблюдаются у медиков. Если в результате диагностирования выявляются подозрения на наличие коронавирусной инфекции, студенты направляются в карантинный пункт, открытый на территории кампуса ДВФУ", - сказал собеседник.