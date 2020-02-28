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Медики ведут наблюдение за студентами ДВФУ из Южной Кореи и Японии
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РИА Новости

Медики ведут наблюдение за студентами ДВФУ из Южной Кореи и Японии

04:44 28.02.2020 (обновлено: 04:45 28.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета
Здание Дальневосточного федерального университета
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Медики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке две недели наблюдают студентов, прибывших из Южной Кореи и Японии, сообщил РИА Новости представитель вуза.
В Южной Корее заражены коронавирусом 2 022 человека, в Японии 186, плюс 705 на борту лайнера Diamond Princess.
"Все студенты, прибывающие в ДВФУ из Кореи и Японии, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, сдают анализы и последующие 14 дней наблюдаются у медиков. Если в результате диагностирования выявляются подозрения на наличие коронавирусной инфекции, студенты направляются в карантинный пункт, открытый на территории кампуса ДВФУ", - сказал собеседник.
Он уточнил, что сейчас в университете учатся 123 студента из Южной Кореи и 17 из Японии, почти все они приступили к занятиям после каникул.
"Ожидается, что до 1 марта не успеют въехать на территорию Российской Федерации порядка 16-18 человек", - добавил собеседник.
Здание Дальневосточного федерального университета
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