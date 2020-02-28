В Росгидромете считают уходящую зиму одной из самых теплых в истории

"За последние 80 лет точно таких зим не было, когда не было влияния Сибирского максимума холода, а значит, превалировало все три зимних месяца атлантическое тепло. У нас аномальный был январь, а скорее всего, будет и зима. По крайне мере, для московского региона и Центрального округа. Такой зимы не было, что у нас все три месяца очень аномально были теплыми: и декабрь, и январь, и февраль. Январь на 9 градусов был выше номы (среднемесячная температура), февраль, скорее всего, будет на 7. Если говорить для Центрального округа, Среднерусской равнины, то зима может стать самой теплой за время наблюдений", - сказал Варакин.