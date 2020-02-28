В Росгидромете считают уходящую зиму одной из самых теплых в истории

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Средние температуры зимой 2019-2020 годов могут оказаться одними из самых теплых за всю историю наблюдений, а для Среднерусской равнины уходящая зима может оказаться самой теплой, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"За последние 80 лет точно таких зим не было, когда не было влияния Сибирского максимума холода, а значит, превалировало все три зимних месяца атлантическое тепло. У нас аномальный был январь, а скорее всего, будет и зима. По крайне мере, для московского региона и Центрального округа. Такой зимы не было, что у нас все три месяца очень аномально были теплыми: и декабрь, и январь, и февраль. Январь на 9 градусов был выше номы (среднемесячная температура), февраль, скорее всего, будет на 7. Если говорить для Центрального округа, Среднерусской равнины, то зима может стать самой теплой за время наблюдений", - сказал Варакин.
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