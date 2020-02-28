Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 фев – РИА Новости. Суд приговорил 21-летнего жителя Сахалина к двум годам колонии за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией, сообщает в пятницу региональное управление СК.
Уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Корсаковского района было возбуждено осенью 2019 года по статье "Заражение ВИЧ". По версии следствия, молодой человек, зная, что заражен вирусом иммунодефицита человека, не предупредил о заболевании 16-летнюю школьницу, с которой с апреля по июнь 2019 года поддерживал интимных отношения.
"Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в распространенном сообщении.
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