Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ

Уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Корсаковского района было возбуждено осенью 2019 года по статье "Заражение ВИЧ". По версии следствия, молодой человек, зная, что заражен вирусом иммунодефицита человека, не предупредил о заболевании 16-летнюю школьницу, с которой с апреля по июнь 2019 года поддерживал интимных отношения.