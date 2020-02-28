США надеются, что Турция откажется от С-400 из-за ситуации в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США надеются, что Турция откажется от российских систем С-400 в связи с развитием ситуации в Сирии , заявила журналистам постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон.

Она сообщила, что США пытались объяснить Турции, что страна не должна приобретать эти системы. "И я надеюсь, что президент (Турции Тайип) Эрдоган увидит, что мы являемся их союзником в прошлом и в будущем, и они должны отказаться от С-400", - сказала Хатчинсон.

По ее словам, ситуация, складывающаяся сейчас в Сирии, должна "перевесить все другое, что происходит между Турцией и Россией".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар 20 февраля заявил, что обострение ситуации в Идлибе не повлияет на планы Турции по размещению российских зенитно-ракетных комплексов С-400.