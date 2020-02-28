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Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
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РИА Новости

Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели

04:23 28.02.2020
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© REUTERS / cnsphoto Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
Дезинфекция офисного помещения в Шанхае
© REUTERS / cnsphoto
ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Почти 46% всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больницы, свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 36 117 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 45,8% от общего числа заболевших. В настоящий момент в больницах остаются еще 39 919 человек.
Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй, было зарегистрировано 12 910 случаев заражения, из них – 106 с летальным исходом, смертность составила 0,8%.
В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, было выявлено 65 914 случаев заражения, из них 2682 скончались, смертность составила 4%.
В последние время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране были выявлены 327 новых случаев заражения, при этом за пределами провинции Хубэй было зарегистрировано лишь девять случаев. Впервые количество выписанных за сутки пациентов превысило отметку в 3 тысячи. За минувшие сутки было зарегистрировано 44 летальных случая, из них 41 в провинции Хубэй.
Всего болезнь унесла жизни 2788 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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