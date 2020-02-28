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Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ
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РИА Новости

Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ

04:18 28.02.2020
4237
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Группа американских сенаторов призвала Белый дом ввести санкции против российских чиновников, нарушающих права человека.
Инициаторами документа, приуроченной к пятилетию убийства российского политика Бориса Немцова, выступили республиканец Марк Рубио, демократ Бен Кардин и еще несколько сенаторов.
"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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167320939
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Дональд ТрампАдминистрация президента СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Что то давно новых санкций не объявляли ))) . Отстаём от графика товарищи капиталисты.
28 февраля, 04:44
Дмитрий Ростовский
270001
Омерика нарушает права людей во многих странах мира, Предлагаю доньке ввести санкции против омерики.
28 февраля, 05:40
ЛКЛысый Кучерявый
820000
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