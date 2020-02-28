Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ

Инициаторами документа, приуроченной к пятилетию убийства российского политика Бориса Немцова, выступили республиканец Марк Рубио, демократ Бен Кардин и еще несколько сенаторов.

"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.

Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.