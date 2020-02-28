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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T11:17+0300
https://ria.ru/20200228/1565305671.html
В Алеппо нашли брошенные террористами документы
https://cdn21.img.ria.ru/images/153080/12/1530801231_0:206:2910:1843_1036x0_80_0_0_34b559570d42f636e43e81a293be0067.jpg
РИА Новости

В Алеппо нашли брошенные террористами документы

04:15 28.02.2020 (обновлено: 11:17 28.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 28 фев - РИА Новости. Отчеты с зарплатами боевиков из лагерей подготовки и документированные сделки между бандформированиями, подтверждающие доминирующее присутствие террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, найдены корреспондентом РИА Новости в освобожденных поселениях на западе Алеппо.
Среди брошенных экстремистами при отступлении документов - финансовые отчеты с сотнями псевдонимов лиц, прошедших подготовку в лагере "Таима" под Алеппо. Он известен как один из крупнейших военных лагерей террористов "Джебхат ан-Нусры"*.
© РИА НовостиДокументы, брошенные террористами при отступлении в Алеппо
Документы, брошенные террористами при отступлении в Алеппо
© РИА Новости
Документы, брошенные террористами при отступлении в Алеппо
Вместо имен и фамилий лишь позывные - "Абу Бакар Ансари", "Абу Малеки" и тому подобное, год рождения и сумма выплаты в сирийских фунтах. В среднем 20-25 тысяч - (около 50 долларов по официальному курсу). По кличкам можно лишь приблизительно определить происхождение некоторых боевиков. По словам сирийских военных, руководители террористических организаций давно специально заменяют реальные имена боевиков псевдонимами, отрывая вновь испеченных террористов от прошлой мирной жизни.
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В одном из найденных договоров конкретно прописаны условия разделения награбленных при вооруженных вылазках ценностей. Так, к примеру, бригады подчиняющиеся "Ан-Нусре"* - "Фурсан аль-Хиляфа" и "Бригада Ансар" - согласно договору обязались делить награбленное на три части. По трети на каждую бригаду и еще треть – неизвестно кому, в "документе" не прописано. Однако оговорены условия расчетов и учета потраченных боеприпасов из общих складов группировки. Примечательно, что более крупное бандформирование обязалось обеспечивать питанием и финансами примкнувшую к ним более слабую группировку.
© РИА НовостиДокументы, брошенные террористами при отступлении в Алеппо
Документы, брошенные террористами при отступлении в Алеппо
© РИА Новости
Документы, брошенные террористами при отступлении в Алеппо
Подобные документы, по словам военных, сражающихся против террористических группировок в Сирии, подтверждают в очередной раз, что прикрываясь религией и искажая ее реальные ценности, главари террористов практически используют людей для извлечения финансовой выгоды.
Сирийская армия в феврале провела успешную операцию, в ходе которой были освобождены от террористов западные окраины города Алеппо и значительная территория западной части одноименной провинции. В результате удалось обеспечить безопасность стратегической трассы Хама - Алеппо, возобновить работу второго по величине в Сирии международного аэропорта и ликвидировать угрозу регулярных обстрелов жилых кварталов города.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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