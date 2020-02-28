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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило две тысячи
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило две тысячи

04:12 28.02.2020
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© REUTERS / YonhapМедицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
© REUTERS / Yonhap
СЕУЛ, 28 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 256 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 022, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве страны.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.
По данным KCDC, из числа новых случаев 182 обнаружены в городе Тэгу, еще 49 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Скончались 13 человек, выздоровели 26, анализы еще 24 751 человека в работе. 25 зараженных обнаружены среди военнослужащих. Уже более 700 случаев заражения связывают с сектой "Синчхончжи".
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