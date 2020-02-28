Синоптики назвали два места в РФ, где не будет аномалий в начале марта

"Норма у нас на побережье Охотского моря - это север Сахалина, это прибрежные районы Магаданской области и прибрежные районы Корякии, север, прибрежная часть Камчатского края. Также можно отнести туда и Чукотку. Однозначно ниже нормы температура будет (это будет выделяться на основном фоне) - самые западные, приграничные районы Мурманской области", - сказал Варакин.