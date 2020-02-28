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Синоптики назвали два места в РФ, где не будет аномалий в начале марта
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РИА Новости

Синоптики назвали два места в РФ, где не будет аномалий в начале марта

04:09 28.02.2020 (обновлено: 07:12 28.02.2020)
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© Fotolia / absolutЛюди гуляют по улице
Люди гуляют по улице
© Fotolia / absolut
Люди гуляют по улице. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Только в двух местах в России метеорологи не ждут положительных погодных аномалий в начале марта: это побережье Охотского моря и приграничные районы Мурманской области, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Норма у нас на побережье Охотского моря - это север Сахалина, это прибрежные районы Магаданской области и прибрежные районы Корякии, север, прибрежная часть Камчатского края. Также можно отнести туда и Чукотку. Однозначно ниже нормы температура будет (это будет выделяться на основном фоне) - самые западные, приграничные районы Мурманской области", - сказал Варакин.

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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)РоссияОбщество
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