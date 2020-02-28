Число IT-преступлений в России выросло с начала года на 75,2%

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число преступлений, совершенных в Число преступлений, совершенных в России с помощью информационных технологий, выросло в январе на 75,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

"За январь 2020 года правоохранительными органами РФ зарегистрировано 28,14 тысячи (+75,2%) преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации", - говорится в сообщении.

Из общего числа предварительно расследовано 6,15 тысячи преступлений, что на 51,7% выше уровня 2019 года.

В феврале МВД России сообщило, что в структуре ведомства появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями.

Глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенной коллегии 26 февраля отметил, что, "учитывая масштабы распространения киберпреступлений, разнообразие схем и методов их совершения, отсутствие единого алгоритма раскрытия, добиться кардинального улучшения невозможно", так как новые подразделения необходимо обеспечивать не только кадрами, но и современными технологиями.