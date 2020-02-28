Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T04:05+0300
https://ria.ru/20200228/1565305566.html
Число IT-преступлений в России выросло с начала года на 75,2%
https://cdn25.img.ria.ru/images/152366/21/1523662145_0:224:4323:2656_1036x0_80_0_0_e948ab7a2994e4c203551f4843533615.jpg
РИА Новости

Число IT-преступлений в России выросло с начала года на 75,2%

04:05 28.02.2020
419
CC0 / Skitterphoto / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / Skitterphoto /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число преступлений, совершенных в России с помощью информационных технологий, выросло в январе на 75,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
"За январь 2020 года правоохранительными органами РФ зарегистрировано 28,14 тысячи (+75,2%) преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации", - говорится в сообщении.
Из общего числа предварительно расследовано 6,15 тысячи преступлений, что на 51,7% выше уровня 2019 года.
В феврале МВД России сообщило, что в структуре ведомства появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями.
Глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенной коллегии 26 февраля отметил, что, "учитывая масштабы распространения киберпреступлений, разнообразие схем и методов их совершения, отсутствие единого алгоритма раскрытия, добиться кардинального улучшения невозможно", так как новые подразделения необходимо обеспечивать не только кадрами, но и современными технологиями.
По информации МВД, в 2019 году было зарегистрировано 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
23 января, 13:52
В МВД признались, что оказались не готовы к наплыву IT-преступлений
241052
Обсудить 0
Генеральная прокуратура РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ РФ во время операции по задержанию экстремистов
Генпрокуратура зафиксировала скачок числа экстремистских преступлений
Люди гуляют по улице
Синоптики назвали два места в РФ, где не будет аномалий в начале марта
Блины
Исследование: "блиндекс" в России за год упал на 9%
Президент США Дональд Трамп
Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ
Город Алеппо в Сирии
В Алеппо нашли брошенные террористами документы
Такси
Прославившийся на "евромайдане" экс-депутат Рады стал таксистом
Логотип Сбербанка
Сбербанк передаст ИИ выдачу 90% оборотных кредитов крупному бизнесу
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
США надеются, что Турция откажется от С-400 из-за ситуации в Сирии
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк начнет выпускать регулярную статистику для госорганов
Вертолет Robinson
МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
Девушка в парке
В Росгидромете считают уходящую зиму одной из самых теплых в истории
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
США поддерживают Турцию по ситуации в Сирии
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Жителя Сахалина осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
В Турции назвали гибель 33 военных в Идлибе "нападением на НАТО"
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турция нанесла ответные удары по позициям сирийской армии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
00:28В Сальвадоре ввели запрет на въезд людей из Ирана из-за коронавируса
Лента новостейМолния