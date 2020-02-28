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Генсек ООН считает явным риск пандемии коронавируса
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РИА Новости

Генсек ООН считает явным риск пандемии коронавируса

04:02 28.02.2020 (обновлено: 05:07 28.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш считает риск возникновения пандемии коронавируса весьма явным, призывает правительства сделать все возможное, чтобы не допустить распространения заболевания.
"У нас пока не пандемия. Но есть явный риск ее возникновения. Сейчас настало время просить правительства делать все возможное, чтобы остановить передачу вируса и сделать это сейчас", - сказал Гутерреш, выступая перед студентами The new school в Нью-Йорке.
Он признался, что беспокоится за те развивающиеся страны, которые могут столкнуться с нехваткой ресурсов для борьбы с вирусом.
По его словам, надо просить правительства государств сделать все возможное, чтобы сдержать болезнь.
"Но нам надо избегать унижения людей и соблюдать права человека во время борьбы с этой болезнью", - указал генсек.
"Если болезнь выйдет из-под контроля, мы встретимся с серьезными проблемами. Это окажет разрушительное воздействие на мировую экономику. У этого могут негативные последствия для наиболее уязвимых, бедных, наименее развитых стран", - добавил он.
В конце 2019 года китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем эпидемии стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
441513
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