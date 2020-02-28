Генсек ООН считает явным риск пандемии коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 28 фев - РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш считает риск возникновения пандемии коронавируса весьма явным, призывает правительства сделать все возможное, чтобы не допустить распространения заболевания.

"У нас пока не пандемия. Но есть явный риск ее возникновения. Сейчас настало время просить правительства делать все возможное, чтобы остановить передачу вируса и сделать это сейчас", - сказал Гутерреш, выступая перед студентами The new school в Нью-Йорке.

Он признался, что беспокоится за те развивающиеся страны, которые могут столкнуться с нехваткой ресурсов для борьбы с вирусом.

По его словам, надо просить правительства государств сделать все возможное, чтобы сдержать болезнь.

"Но нам надо избегать унижения людей и соблюдать права человека во время борьбы с этой болезнью", - указал генсек.

"Если болезнь выйдет из-под контроля, мы встретимся с серьезными проблемами. Это окажет разрушительное воздействие на мировую экономику. У этого могут негативные последствия для наиболее уязвимых, бедных, наименее развитых стран", - добавил он.