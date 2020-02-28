США поддерживают Турцию по ситуации в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. США крайне обеспокоены ударами по турецким военным в сирийском Идлибе , выражают поддержку своему союзнику по НАТО и призывают к незамедлительному прекращению наступлений, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента.

Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 29 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск, ранены 36 человек. Турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.

"Мы в курсе сообщений из Идлиба и крайне обеспокоены сообщениями про нападения на турецких солдат, которые привели к жертвам. Мы находимся в контакте с турецкими властями, чтобы подтвердить эти события и прояснить ситуацию на земле", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

В госдепе подчеркнули, что США "поддерживают нашего союзника по НАТО" и продолжают призывать к незамедлительному прекращению "наступлений режима Асада, России и поддерживаемых Ираном сил".

"Мы рассматриваем варианты того, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе", - добавили в ведомстве.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал стороны конфликта к сдержанности. "Он призывает все стороны к деэскалации этой опасной ситуации, чтобы избежать дальнейшего ухудшения тяжелого гуманитарного кризиса в регионе", - заявила представитель главы альянса Оана Лунгеску, слова которой приводит агентство Франс Пресс.