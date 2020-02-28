США поддерживают Турцию по ситуации в Сирии

Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 29 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск, ранены 36 человек. Турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.
"Мы в курсе сообщений из Идлиба и крайне обеспокоены сообщениями про нападения на турецких солдат, которые привели к жертвам. Мы находимся в контакте с турецкими властями, чтобы подтвердить эти события и прояснить ситуацию на земле", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.
В госдепе подчеркнули, что США "поддерживают нашего союзника по НАТО" и продолжают призывать к незамедлительному прекращению "наступлений режима Асада, России и поддерживаемых Ираном сил".
"Мы рассматриваем варианты того, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе", - добавили в ведомстве.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал стороны конфликта к сдержанности. "Он призывает все стороны к деэскалации этой опасной ситуации, чтобы избежать дальнейшего ухудшения тяжелого гуманитарного кризиса в регионе", - заявила представитель главы альянса Оана Лунгеску, слова которой приводит агентство Франс Пресс.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.