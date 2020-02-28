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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T08:56+0300
https://ria.ru/20200228/1565305385.html
В Турции назвали гибель 33 военных в Идлибе "нападением на НАТО"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219316_0:217:3072:1945_1036x0_80_0_0_c463827ee2565dffe3dea553e70d0559.jpg
РИА Новости

В Турции назвали гибель 33 военных в Идлибе "нападением на НАТО"

03:46 28.02.2020 (обновлено: 08:56 28.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Турция начнет в пятницу консультации с НАТО в связи с гибелью трех десятков военных в результате авиаудара в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, назвав случившееся "нападением" на альянс.

"Мы рассматриваем это не как нападение… на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной реакции. Мы выдвинем инициативы, связанные с этим", - сказал Челик в эфире телеканала CNN Turk.

При этом пресс-секретарь партии назвал произошедшее атакой не только на Турцию, но и на НАТО.
Ранее стало известно о гибели 33 турецких военных при авиаударе ВВС Сирии в Идлибе. После этого турецкая армия нанесла воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск. В администрации президента Турции пообещали "переломать руки тех, кто тянется к турецкому флагу" и пообещали "многократный" ответ на случившееся.
Кадры ударов Турции по сирийской армии
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Сирийское государственное агентство САНА в четверг сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.
В свою очередь, телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)НАТОСирияВ мире
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