В Турции назвали гибель 33 военных в Идлибе "нападением на НАТО"

"Мы рассматриваем это не как нападение… на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной реакции. Мы выдвинем инициативы, связанные с этим", - сказал Челик в эфире телеканала CNN Turk.
При этом пресс-секретарь партии назвал произошедшее атакой не только на Турцию, но и на НАТО.
Ранее стало известно о гибели 33 турецких военных при авиаударе ВВС Сирии в Идлибе. После этого турецкая армия нанесла воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск. В администрации президента Турции пообещали "переломать руки тех, кто тянется к турецкому флагу" и пообещали "многократный" ответ на случившееся.
Сирийское государственное агентство САНА в четверг сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.
В свою очередь, телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.