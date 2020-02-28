В Турции назвали гибель 33 военных в Идлибе "нападением на НАТО"

АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Турция начнет в пятницу консультации с НАТО в связи с гибелью трех десятков военных в результате авиаудара в сирийском Идлибе , заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, назвав случившееся "нападением" на альянс.

"Мы рассматриваем это не как нападение… на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной реакции. Мы выдвинем инициативы, связанные с этим", - сказал Челик в эфире телеканала CNN Turk.

При этом пресс-секретарь партии назвал произошедшее атакой не только на Турцию, но и на НАТО.

Ранее стало известно о гибели 33 турецких военных при авиаударе ВВС Сирии в Идлибе. После этого турецкая армия нанесла воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск. В администрации президента Турции пообещали "переломать руки тех, кто тянется к турецкому флагу" и пообещали "многократный" ответ на случившееся.

Сирийское государственное агентство САНА в четверг сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.

В свою очередь, телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты.