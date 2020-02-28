Эксперты рассказали, как вспышки коронавируса снижают спрос на билеты

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Каждое появление информации о новой вспышке заболеваний, связанных с Каждое появление информации о новой вспышке заболеваний, связанных с коронавирусом в очередной стране, приводит к тому, что количество поисковых запросов и покупок авиабилетов по этим направлениям сокращается минимум на 10%, сообщили РИА Новости в туристическом сервисе Aviasales.

"Как только появляется новость о вспышке вируса в очередной стране или городе, россияне все реже ищут и покупают туда авиабилеты. По нашим данным, количество поисковых запросов и покупок авиабилетов сокращается минимум на 10%. И это снижение связано в первую очередь с боязнью путешественников заразиться коронавирусом", - поделились результатами исследования в компании.

Эксперты на примере 10 тысяч пользователей в соцсетях выяснили, что каждый пятый турист на фоне новостей о коронавирусе либо отложил свой отпуск на неопределенный срок, либо поменял планы и купил билеты в страну, где пока не зафиксировано заражение.

"Безусловно, максимальное снижение интереса эксперты зафиксировали к Китаю, куда за последние пару месяцев снизилось количество поисковых запросов из России в два раза, а количество купленных авиабилетов - в 2,5 раза. Похожую тенденцию специалисты заметили и с Ираном: путешественники проверяют цены и приобретают билеты в Тегеран в полтора раза реже, чем до новостей о вирусе", - сообщили в компании.

Кроме того, по информации компании, в феврале у россиян упал спрос и на перелеты в Южную Корею. Искать билеты стали на треть реже, а покупать - в полтора раза меньше. Любопытно, что в Японию наши соотечественники продолжают искать авиабилеты, а вот с покупкой не спешат - спрос уменьшился на треть.

"Еще за последние четыре дня поиски авиабилетов из России в Италию сократились на 34%, а покупки авиабилетов — на 28%. Также последние новости из Тенерифе заставили туристов на 10% реже проверять стоимость перелета и на четверть меньше решаться на покупку", - сделали вывод аналитики.