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Туризм
2020-02-28T03:34+0300
https://ria.ru/20200228/1565305294.html
Эксперты рассказали, как вспышки коронавируса снижают спрос на билеты
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как вспышки коронавируса снижают спрос на билеты

03:34 28.02.2020
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© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Каждое появление информации о новой вспышке заболеваний, связанных с коронавирусом в очередной стране, приводит к тому, что количество поисковых запросов и покупок авиабилетов по этим направлениям сокращается минимум на 10%, сообщили РИА Новости в туристическом сервисе Aviasales.
"Как только появляется новость о вспышке вируса в очередной стране или городе, россияне все реже ищут и покупают туда авиабилеты. По нашим данным, количество поисковых запросов и покупок авиабилетов сокращается минимум на 10%. И это снижение связано в первую очередь с боязнью путешественников заразиться коронавирусом", - поделились результатами исследования в компании.
Эксперты на примере 10 тысяч пользователей в соцсетях выяснили, что каждый пятый турист на фоне новостей о коронавирусе либо отложил свой отпуск на неопределенный срок, либо поменял планы и купил билеты в страну, где пока не зафиксировано заражение.
"Безусловно, максимальное снижение интереса эксперты зафиксировали к Китаю, куда за последние пару месяцев снизилось количество поисковых запросов из России в два раза, а количество купленных авиабилетов - в 2,5 раза. Похожую тенденцию специалисты заметили и с Ираном: путешественники проверяют цены и приобретают билеты в Тегеран в полтора раза реже, чем до новостей о вирусе", - сообщили в компании.
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Кроме того, по информации компании, в феврале у россиян упал спрос и на перелеты в Южную Корею. Искать билеты стали на треть реже, а покупать - в полтора раза меньше. Любопытно, что в Японию наши соотечественники продолжают искать авиабилеты, а вот с покупкой не спешат - спрос уменьшился на треть.
"Еще за последние четыре дня поиски авиабилетов из России в Италию сократились на 34%, а покупки авиабилетов — на 28%. Также последние новости из Тенерифе заставили туристов на 10% реже проверять стоимость перелета и на четверть меньше решаться на покупку", - сделали вывод аналитики.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
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