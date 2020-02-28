В Росгидромете констатировали приход ранней весны в Россию

"В Москве календарная весна приходит с 27 марта, а мы в этом году получим метеорологическую весну вместе с календарной. На юге от Москвы такая же ситуация, несмотря на кое-где выпавший снег. Сроки прихода весны на европейской территории - это март, для Сибири - это апрель, поэтому мы уже можем констатировать, что у нас ранняя весна с учетом того, что снежного покрова уже почти нет, или его где-то в два-три раза меньше обычного. Весну также могут прочувствовать жители Приморского региона, там субтропики и температура выше нуля. Все, что южнее Владивостока, южнее озера Ханка - там уже стабильно положительные температуры. Я уже не говорю про южные регионы, где и так все знают, что тепло", - сказал Варакин.