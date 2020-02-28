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В Росгидромете констатировали приход ранней весны в Россию
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РИА Новости

В Росгидромете констатировали приход ранней весны в Россию

03:33 28.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода
Теплая погода
© РИА Новости / Максим Блинов
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Теплая погода. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Весна пришла в центрально-европейский регион на месяц раньше срока, такая же ситуация в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"В Москве календарная весна приходит с 27 марта, а мы в этом году получим метеорологическую весну вместе с календарной. На юге от Москвы такая же ситуация, несмотря на кое-где выпавший снег. Сроки прихода весны на европейской территории - это март, для Сибири - это апрель, поэтому мы уже можем констатировать, что у нас ранняя весна с учетом того, что снежного покрова уже почти нет, или его где-то в два-три раза меньше обычного. Весну также могут прочувствовать жители Приморского региона, там субтропики и температура выше нуля. Все, что южнее Владивостока, южнее озера Ханка - там уже стабильно положительные температуры. Я уже не говорю про южные регионы, где и так все знают, что тепло", - сказал Варакин.
Варакин отметил, что, несмотря на теплую погоду, осадков этой зимой выпало достаточно.
Прохожие на Крымском мосту в Москве.
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ВеснаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)РоссияОбщество
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