Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2788 человек

Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй

ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 78 824 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 39 919 человек (7 952 человека находятся в тяжелом состоянии), 36 117 человек выписаны из больниц, 2 788 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 327 новых случаев заражения, из больниц выписали 3622 человека, скончались 44 (из них 41 – в провинции Хубэй), зарегистрировано еще 452 случаев с подозрением на коронавирус.

В настоящее время зарегистрировано еще 2308 случаев с подозрением на новый тип коронавируса, более 65,2 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

В провинции Хубэй, в очаге эпидемии, за сутки было подтверждено 318 случаев заражения (313 в городе Ухань), выписаны 3203 человека (2498 - в Ухане), зарегистрирован 41 летальный случай (28 - в Ухане). С начала эпидемии в провинции в общей сложности было выявлено 65 914 случаев заражения, при этом уже более 24,4 тысячи пациентов выздоровели, 2682 скончались (в Ухане – 2132). В настоящее время болеют 36 829 человек, из них 7 633 человека находятся в тяжелом состоянии.

Отдельно в Гонконге выявлено 93 случая заражения (из них два человека скончались, 26 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (восемь из них уже выписаны), на Тайване заразились 32 человека (из них один скончался и шестеро вылечились).