В Рослесхозе назвали регионы, где ждут повышения пожарной опасности

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уровень опасности возникновения лесных пожаров может этой весной превысить средние многолетние значения в семи федеральных округах, говорится в прогнозе Уровень опасности возникновения лесных пожаров может этой весной превысить средние многолетние значения в семи федеральных округах, говорится в прогнозе "Авиалесоохраны" рисков возникновения лесных пожаров в РФ на апрель-май 2020 года.

"Согласно прогнозам, в апреле 2020 года вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности велика в восточной части Республики Тыва, южной части Республики Бурятия и Приморского края, на юге Забайкальского края и в юго-западной части Иркутской области", - говорится в сообщении.

Ведомство также уточняет, что в зоне риска раннего наступления пожароопасного сезона в Приволжском федеральном округе окажутся вся Саратовская и Пензенская области, Мордовия, южная часть Самарской области и западная часть Оренбургской области. Повышение пожарной опасности прогнозируется в восточной части Волгоградской области и ряде регионов Центрального федерального округа – Смоленской, Тверской, Московской, Орловской, Курской, Белгородской областях. Калужская и Брянская области в предстоящем апреле также будут в зоне особого внимания лесопожарных формирований.

"В мае 2020 года география вероятности возникновения лесных пожаров увеличится в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах за счет восточных частей Республики Алтай и Красноярского края, юга Хакасии, Хабаровского края, Амурской области, западной части Приморского края и всей Еврейской автономной области", - отмечается в прогнозе.

Также высокая лесопожарная опасность в последнем месяце весны ожидается на Урале в Челябинской и Курганской областях, а также Южном федеральном округе на всей территории Волгоградской области, западных районах Ростовской области и Калмыкии. Увеличение уровня пожарной опасности в мае ожидается также в Приволжском (запад Саратовской области, Пензенская область, север Нижегородской области, восточная часть Оренбургской области), Центральном (запад Ивановской области, Костромская область) и Северо-Кавказском (северная часть Ставропольского края федеральных округах.