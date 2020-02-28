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В Рослесхозе назвали регионы, где ждут повышения пожарной опасности
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РИА Новости

В Рослесхозе назвали регионы, где ждут повышения пожарной опасности

03:23 28.02.2020
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уровень опасности возникновения лесных пожаров может этой весной превысить средние многолетние значения в семи федеральных округах, говорится в прогнозе "Авиалесоохраны" рисков возникновения лесных пожаров в РФ на апрель-май 2020 года.
"Согласно прогнозам, в апреле 2020 года вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности велика в восточной части Республики Тыва, южной части Республики Бурятия и Приморского края, на юге Забайкальского края и в юго-западной части Иркутской области", - говорится в сообщении.
Ведомство также уточняет, что в зоне риска раннего наступления пожароопасного сезона в Приволжском федеральном округе окажутся вся Саратовская и Пензенская области, Мордовия, южная часть Самарской области и западная часть Оренбургской области. Повышение пожарной опасности прогнозируется в восточной части Волгоградской области и ряде регионов Центрального федерального округа – Смоленской, Тверской, Московской, Орловской, Курской, Белгородской областях. Калужская и Брянская области в предстоящем апреле также будут в зоне особого внимания лесопожарных формирований.
"В мае 2020 года география вероятности возникновения лесных пожаров увеличится в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах за счет восточных частей Республики Алтай и Красноярского края, юга Хакасии, Хабаровского края, Амурской области, западной части Приморского края и всей Еврейской автономной области", - отмечается в прогнозе.
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Также высокая лесопожарная опасность в последнем месяце весны ожидается на Урале в Челябинской и Курганской областях, а также Южном федеральном округе на всей территории Волгоградской области, западных районах Ростовской области и Калмыкии. Увеличение уровня пожарной опасности в мае ожидается также в Приволжском (запад Саратовской области, Пензенская область, север Нижегородской области, восточная часть Оренбургской области), Центральном (запад Ивановской области, Костромская область) и Северо-Кавказском (северная часть Ставропольского края федеральных округах.
"На федеральном уровне были своевременно изданы все необходимые организационно-распорядительные документы, которыми регионам даны поручения создать оперативные штабы, организовать контроль за выполнением профилактических противопожарных мероприятий. Для своевременной подготовки к лесопожарному сезону 2020 года субвенции на исполнение переданных лесных полномочий были доведены регионам еще в декабре прошлого года", – приводятся в сообщении слова руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко.
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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)РоссияОбщество
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