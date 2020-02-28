Исследование: "блиндекс" в России за год упал на 9%

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Стоимость набора продуктов, необходимых для приготовления традиционных блинов – так называемый "индекс блина", в среднем за год снизилась в Стоимость набора продуктов, необходимых для приготовления традиционных блинов – так называемый "индекс блина", в среднем за год снизилась в России на 9%, говорится в исследовании сервиса Rate&Goods, с материалами которого ознакомилось РИА Новости.

"В Масленичную неделю специалисты сервиса посчитали, что за прошедший год "блиндекс" (собственное название "индекса блина" сервиса) — средняя сумма, которую покупателю нужно потратить, чтобы приобрести все необходимые ингредиенты для приготовления блинов, — упал на 9%", – говорится в исследовании.

Аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость молока, куриных яиц, муки, соли, сахара, растительного масла и разрыхлителя в российских магазинах в феврале 2019 года со средней стоимостью этих же товаров в феврале 2020 года. Для анализа брались цены на самые популярные объёмы и категории соответствующих товаров.

Результаты показали, что молоко и разрыхлитель незначительно подорожали (на 3,57% и 3,49% соответственно). Остальные товары подешевели, причем некоторые весьма существенно: так, цена сахара снизилась почти на 40%, куриные яйца подешевели на 14%, растительное масло – почти на 7%, снижение стоимости пшеничной муки составило почти 2%, соли – почти 3%.