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Исследование: "блиндекс" в России за год упал на 9%
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РИА Новости

Исследование: "блиндекс" в России за год упал на 9%

03:22 28.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБлины
Блины
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Блины. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Стоимость набора продуктов, необходимых для приготовления традиционных блинов – так называемый "индекс блина", в среднем за год снизилась в России на 9%, говорится в исследовании сервиса Rate&Goods, с материалами которого ознакомилось РИА Новости.
"В Масленичную неделю специалисты сервиса посчитали, что за прошедший год "блиндекс" (собственное название "индекса блина" сервиса) — средняя сумма, которую покупателю нужно потратить, чтобы приобрести все необходимые ингредиенты для приготовления блинов, — упал на 9%", – говорится в исследовании.
Аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость молока, куриных яиц, муки, соли, сахара, растительного масла и разрыхлителя в российских магазинах в феврале 2019 года со средней стоимостью этих же товаров в феврале 2020 года. Для анализа брались цены на самые популярные объёмы и категории соответствующих товаров.
Результаты показали, что молоко и разрыхлитель незначительно подорожали (на 3,57% и 3,49% соответственно). Остальные товары подешевели, причем некоторые весьма существенно: так, цена сахара снизилась почти на 40%, куриные яйца подешевели на 14%, растительное масло – почти на 7%, снижение стоимости пшеничной муки составило почти 2%, соли – почти 3%.
Широкая масленица в этом году отмечается в России в течение всей недели с 24 февраля по 1 марта, блины являются традиционным и самым популярным угощением для этого праздника.
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