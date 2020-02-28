Мадуро создал Национальный антитеррористический корпус Венесуэлы

МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о создании Особого национального антитеррористического корпуса и трехлетний план борьбы с терроризмом.
"Корпусу перейдут все оперативные задачи в сфере обороны страны и ликвидации всех террористических групп, угрожающих миру и безопасности", - заявил Мадуро в ходе встречи с представителями силовых структур. Трансляция велась в Twitter президента.
Президент Венесуэлы также подписал национальный антитеррористический план 2020-2022, без уточнения содержания документа. Новое ведомство и контроль за исполнением плана поручены генерал-майору Хилю Барриосу.
По словам Мадуро, террористические группировки, угрожающие безопасности страны, финансируются и направляются из Колумбии и США.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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