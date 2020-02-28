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Мадуро создал Национальный антитеррористический корпус Венесуэлы
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РИА Новости

Мадуро создал Национальный антитеррористический корпус Венесуэлы

03:22 28.02.2020
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о создании Особого национального антитеррористического корпуса и трехлетний план борьбы с терроризмом.

"Корпусу перейдут все оперативные задачи в сфере обороны страны и ликвидации всех террористических групп, угрожающих миру и безопасности", - заявил Мадуро в ходе встречи с представителями силовых структур. Трансляция велась в Twitter президента.

Президент Венесуэлы также подписал национальный антитеррористический план 2020-2022, без уточнения содержания документа. Новое ведомство и контроль за исполнением плана поручены генерал-майору Хилю Барриосу.
По словам Мадуро, террористические группировки, угрожающие безопасности страны, финансируются и направляются из Колумбии и США.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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