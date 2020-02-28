Мадуро создал Национальный антитеррористический корпус Венесуэлы

"Корпусу перейдут все оперативные задачи в сфере обороны страны и ликвидации всех террористических групп, угрожающих миру и безопасности", - заявил Мадуро в ходе встречи с представителями силовых структур. Трансляция велась в Twitter президента.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.