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Британские врачи при симптомах коронавируса просят вызывать скорую
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РИА Новости

Британские врачи при симптомах коронавируса просят вызывать скорую

03:20 28.02.2020
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
Девушка в медицинской маске. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские медики при появлении симптомов коронавируса - высокой температуры, трудностей с дыханием, сухого кашля и мышечной боли - советуют не идти в аптеку или к врачу, а оставаться дома, ни с кем не контактировать и немедленно вызвать скорую помощь. Такие рекомендации распространила национальная система здравоохранения NHS.
В четверг главный врач Англии Крис Уитти сообщил, что еще два случая заражения коронавирусом были зарегистрированы в Великобритании, общее число заболевших достигло 15. Позже власти Северной Ирландии заявили об еще одном заболевшем. Всего в стране обследованы 7,7 тысячи человек.
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Несмотря на кажущееся спокойствие британских медиков, управление здравоохранения Англии разработало строгие протоколы работы с заразившимися: пациентам, которые почувствовали симптомы заболевания, рекомендуется исключить общение с людьми, оставаться в самоизоляции дома, не пользоваться такси и общественным транспортом и сразу же позвонить по телефону службы неотложной помощи.
После обращения у пациента возьмут анализы и решат вопрос о карантине в одном из зарезервированных медицинских центров.
"Даже если у вас есть все симптомы, это не означает, что у вас заболевание (вызванное коронавирусом). Такие симптомы могут говорить о более распространенных болезнях, таких как простуда или грипп... Если вы чувствуете все это, то не ходите в аптеку, к врачу или в больницу - звоните в скорую помощь, оставайтесь в помещении и не контактируйте с другими людьми", - говорится в официальных рекомендациях.
Людям рекомендуют как можно чаще мыть руки, так как вирус передается через выделения, в том числе при чихании и рукопожатии. Носить маски врачи не обязывают, такая рекомендация действует только для тех, кто работает с пациентами: медиков, санитаров и полицейских. Но ношение масок называется желательным, при этом рекомендуется как можно чаще менять маски и пользоваться одноразовыми.
Опасным считается радиус в два метра вокруг заразившегося человека. Вирус может передаваться как через легкие, так и через слизистые оболочки, к примеру глаз.
Врачам и санитарам при работе с пациентами с коронавирусом рекомендуется носить специальные защитные костюмы, маски, очки и перчатки. После контакта с пациентом всю такую одежду следует утилизировать как объекты, представляющие биологическую опасность.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.
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