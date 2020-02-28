Генпрокуратура зафиксировала скачок числа экстремистских преступлений

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число преступлений экстремистской направленности выросло в России в январе на 77,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, об этом сообщается на ведомственном портале правовой статистики Генпрокуратуры.
Общее число таких преступлений, по данным надзорного ведомства, в начале года выросло с 35 до 62.
В то же время за этот период на 4,8% (со 124 до 118) сократилось число террористических преступлений.
Всего, по информации МВД России, в 2019 году в стране было зарегистрировано 585 преступлений экстремистской направленности, что на 53,8% ниже уровня 2018 года.
Эту тенденцию на расширенной коллегии министерства внутренних дел 26 февраля отметил президент России Владимир Путин, призвав при этом правоохранителей не расслабляться. По словам президента, на МВД лежит особая ответственность за сохранение стабильности в обществе.
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