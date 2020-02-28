Генпрокуратура зафиксировала скачок числа экстремистских преступлений

Сотрудники ФСБ РФ во время операции по задержанию экстремистов. Архивное фото

Сотрудники ФСБ РФ во время операции по задержанию экстремистов

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число преступлений экстремистской направленности выросло в Число преступлений экстремистской направленности выросло в России в январе на 77,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, об этом сообщается на ведомственном портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Общее число таких преступлений, по данным надзорного ведомства, в начале года выросло с 35 до 62.

В то же время за этот период на 4,8% (со 124 до 118) сократилось число террористических преступлений.

Всего, по информации МВД России, в 2019 году в стране было зарегистрировано 585 преступлений экстремистской направленности, что на 53,8% ниже уровня 2018 года.