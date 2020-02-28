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РЖД рассказали, сколько смогут получать женщины помощники-машинистов
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РИА Новости

РЖД рассказали, сколько смогут получать женщины помощники-машинистов

03:40 28.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтенд РЖД
Стенд РЖД
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стенд РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Женщины будут получать во время обучения на помощника машиниста стипендию в размере минимальной оплаты труда, а их зарплата во время работы на электропоездах "Ласточка" может составлять порядка 80 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Законодательно в РФ планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года. Московская Дирекция скоростного сообщения в рамках пилотного проекта начнет обучать 10 женщин на помощников машиниста для управления поездом "Ласточка", курсирующем на Московском центральном кольце (МЦК). Их отбор начнется с 1 марта. В пресс-службе РЖД РИА Новости ранее сообщали, что кандидаты для обучения первых в России женщин по профессии "помощник машиниста" электропоезда активно подают заявки.
"Стипендия в размере минимальной оплаты труда", - сообщили в пресс-службе РЖД на вопрос, какие выплаты будут получать женщины во время обучения.
Кандидаты на получение новой профессии должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего. Подготовка женщин по профессии "помощник машиниста" электропоездов "Ласточка" начнется с 1 июня 2020 года. Само обучение продлится полгода и будет включать теоретические и практические этапы. По завершении обучения и прохождения экзамена выпускницы получат возможность работать помощником машиниста электропоезда "Ласточка", что даст им право работать на МЦК уже в 2021 году.
"Заработная плата помощников машинистов электропоездов "Ласточка", обслуживающих полигон Московского центрального кольца, составляет порядка 80 000 рублей", - рассказали в пресс-службе РЖД. То есть на такую зарплату и смогут претендовать женщины, которые будут работать на этой должности.
Замгендиректора РЖД Олег Валинский в интервью корпоративному изданию компании газете "Гудок" сообщал, что надо не меньше трех лет отработать помощником, чтобы претендовать на должность машиниста.
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