РЖД рассказали, сколько смогут получать женщины помощники-машинистов

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Женщины будут получать во время обучения на помощника машиниста стипендию в размере минимальной оплаты труда, а их зарплата во время работы на электропоездах "Ласточка" может составлять порядка 80 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Женщины будут получать во время обучения на помощника машиниста стипендию в размере минимальной оплаты труда, а их зарплата во время работы на электропоездах "Ласточка" может составлять порядка 80 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД

Законодательно в РФ планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года. Московская Дирекция скоростного сообщения в рамках пилотного проекта начнет обучать 10 женщин на помощников машиниста для управления поездом "Ласточка", курсирующем на Московском центральном кольце (МЦК). Их отбор начнется с 1 марта. В пресс-службе РЖД РИА Новости ранее сообщали, что кандидаты для обучения первых в России женщин по профессии "помощник машиниста" электропоезда активно подают заявки.

"Стипендия в размере минимальной оплаты труда", - сообщили в пресс-службе РЖД на вопрос, какие выплаты будут получать женщины во время обучения.

Кандидаты на получение новой профессии должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего. Подготовка женщин по профессии "помощник машиниста" электропоездов "Ласточка" начнется с 1 июня 2020 года. Само обучение продлится полгода и будет включать теоретические и практические этапы. По завершении обучения и прохождения экзамена выпускницы получат возможность работать помощником машиниста электропоезда "Ласточка", что даст им право работать на МЦК уже в 2021 году.

"Заработная плата помощников машинистов электропоездов "Ласточка", обслуживающих полигон Московского центрального кольца, составляет порядка 80 000 рублей", - рассказали в пресс-службе РЖД. То есть на такую зарплату и смогут претендовать женщины, которые будут работать на этой должности.