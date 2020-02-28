Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В начале марта средняя температура будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра В начале марта средняя температура будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Все, что к югу от Москвы, то есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская, и дальше центрально-черноземные зоны (Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская), — здесь температура будет превышать на семь-десять градусов климатическую норму", — сказал он.

При этом, по словам синоптика, отрицательных температур в столичном регионе в первые пять дней весны не ожидается.

В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях, по словам Варакина, будет на пять-шесть градусов теплее нормы, в северо-западном регионе — в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, на юге Архангельской и на западе Коми — отклонение составит четыре-пять градусов.

"Дальше у нас на три-четыре градуса выше вся средняя Волга, то есть и Кировская область, и так далее. У нас везде превышение. Температура будет превышать норму на восемь градусов в Ростовской и Астраханской областях", — добавил Варакин.

Еще больший контраст (то есть превышение средних значений) ожидается в арктической зоне Урала и Западной Сибири, продолжил собеседник агентства. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе температура будет на восемь-десять градусов выше нормы, на Таймыре — на 12, в Ханты-Мансийском автономном округе — на восемь.

"Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов", — рассказал Варакин.

В Амурской области и на юге Приморского края, а также в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области, по прогнозам синоптиков, температура превысит норму на два градуса.