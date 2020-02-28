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Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта
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РИА Новости

Росгидромет предупредил о температурных аномалиях в начале марта

03:16 28.02.2020 (обновлено: 13:12 28.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодснежники в одном из дворов Москвы
Подснежники в одном из дворов Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В начале марта средняя температура будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Все, что к югу от Москвы, то есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская, и дальше центрально-черноземные зоны (Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская), — здесь температура будет превышать на семь-десять градусов климатическую норму", — сказал он.

При этом, по словам синоптика, отрицательных температур в столичном регионе в первые пять дней весны не ожидается.
В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях, по словам Варакина, будет на пять-шесть градусов теплее нормы, в северо-западном регионе — в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, на юге Архангельской и на западе Коми — отклонение составит четыре-пять градусов.
"Дальше у нас на три-четыре градуса выше вся средняя Волга, то есть и Кировская область, и так далее. У нас везде превышение. Температура будет превышать норму на восемь градусов в Ростовской и Астраханской областях", — добавил Варакин.
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Еще больший контраст (то есть превышение средних значений) ожидается в арктической зоне Урала и Западной Сибири, продолжил собеседник агентства. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе температура будет на восемь-десять градусов выше нормы, на Таймыре — на 12, в Ханты-Мансийском автономном округе — на восемь.
"Самая Арктика, если брать район Норильска, но практически на 10-12 градусов выше нормы. В целом Западная Сибирь будет на восемь-десять градусов больше, включая Туруханский район и центральную часть и север Красноярского края. В Якутии тоже будет выше на 10-12 градусов", — рассказал Варакин.
В Амурской области и на юге Приморского края, а также в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области, по прогнозам синоптиков, температура превысит норму на два градуса.
"Возможно, будут какие-то возвраты, но они ограничатся Северо-Западным округом, и чуть-чуть, если говорить про первую половину марта, затоки будут небольшие на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, Коми, Удмуртии, Пермском крае. Здесь возможны понижения температуры до 10-15 градусов, но сильных морозов мы не увидим", — заключил Варакин.
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ПогодаЮрий ВаракинФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Что хотят,-то и делают! Надо бы ввести правительственную награду за угадывание погоды, угадали - орден, а то и Герой России, клоуны, над ихними прогнозами смеётся вся Россия, этот гидрометьцентр не может угадать погоду на сутки, это при современной вычислительной технике.
28 февраля, 07:26
Anatoly Pleshkov
53800014
Они обещали зиму холодной😂😂😂😂
28 февраля, 07:16
РРРеалист России
41230105
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