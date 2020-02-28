Старт следующей партии спутников OneWeb назначили на 21 марта

Пуск ракеты-носителя с космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур. Архивное фото

Пуск ракеты-носителя с космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Очередной запуск 34 британских спутников связи Очередной запуск 34 британских спутников связи OneWeb с космодрома " Байконур " намечается на вечер 21 марта, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что старт намечается на 20-21 марта. По данным компании "Главкосмос", спутники были доставлены на космодром 25 февраля.

В материалах говорится, что вывоз ракеты "Союз-2.1б" со спутниками на стартовый комплекс на 31-й площадке "Байконура" планируется на 18 марта, старт - 21 марта в 20.07 мск.

В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С "Байконура" намечается девять пусков (один уже выполнен), с "Восточного" - шесть, с "Куру" - шесть (один уже выполнен).

Ранее главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель сообщил, что на первом этапе на орбиту планируется вывести 588 аппаратов для того, чтобы обеспечить глобальное коммерческое предоставление услуг связи в 2021 году. Еще 60 спутников будут изготовлены в качестве резервных. К 2026 году число аппаратов на орбите намечается довести до 2 тысяч.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.