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РИА Наука
2020-02-28T03:16+0300
https://ria.ru/20200228/1565304927.html
Старт следующей партии спутников OneWeb назначили на 21 марта
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564388004_0:925:2048:2077_1036x0_80_0_0_ad90c62e30b7670af53e47f019fd2a6c.jpg
РИА Новости

Старт следующей партии спутников OneWeb назначили на 21 марта

03:15 28.02.2020 (обновлено: 03:16 28.02.2020)
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© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты-носителя с космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя с космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"
Пуск ракеты-носителя с космическими аппаратами OneWeb на борту с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Очередной запуск 34 британских спутников связи OneWeb с космодрома "Байконур" намечается на вечер 21 марта, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что старт намечается на 20-21 марта. По данным компании "Главкосмос", спутники были доставлены на космодром 25 февраля.
В материалах говорится, что вывоз ракеты "Союз-2.1б" со спутниками на стартовый комплекс на 31-й площадке "Байконура" планируется на 18 марта, старт - 21 марта в 20.07 мск.
В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С "Байконура" намечается девять пусков (один уже выполнен), с "Восточного" - шесть, с "Куру" - шесть (один уже выполнен).
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Ранее главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель сообщил, что на первом этапе на орбиту планируется вывести 588 аппаратов для того, чтобы обеспечить глобальное коммерческое предоставление услуг связи в 2021 году. Еще 60 спутников будут изготовлены в качестве резервных. К 2026 году число аппаратов на орбите намечается довести до 2 тысяч.
OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.
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РИА НаукаOneWebБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоссия
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