Глава ФНПР рассказал, для кого 22 апреля будет выходным днем

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Двадцать второе апреля, на которое назначено общероссийское голосование по поправкам к Двадцать второе апреля, на которое назначено общероссийское голосование по поправкам к Конституции , будет оплачиваемым выходным для всех работников - как госслужащих, так и сотрудников частных компаний, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

В четверг Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование назначено на 22 апреля.

Идею провести общероссийское голосование по поправке в конституцию именно в эту дату озвучил ранее президенту Владимиру Путину сенатор, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.

Поправки в Конституцию

В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.

Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.