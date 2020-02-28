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Глава ФНПР рассказал, для кого 22 апреля будет выходным днем
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РИА Новости

Глава ФНПР рассказал, для кого 22 апреля будет выходным днем

03:12 28.02.2020 (обновлено: 04:06 28.02.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Двадцать второе апреля, на которое назначено общероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным для всех работников - как госслужащих, так и сотрудников частных компаний, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
В четверг Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование назначено на 22 апреля.
Идею провести общероссийское голосование по поправке в конституцию именно в эту дату озвучил ранее президенту Владимиру Путину сенатор, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.

Поправки в Конституцию

В конце января Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК.
Конституция РФ
26 февраля, 18:42
День голосования по Конституции будет оплачиваемым выходным
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Конституция РФМихаил ШмаковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сказочники, хотят сказать магазины, банки, вокзалы, самолёты пароходы всё встанет, выходной, все на участок доедать куличи и брить баранов?
28 февраля, 04:38
Товарищ .
1420001
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