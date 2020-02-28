Эксперт считает, что клещи в столичном регионе проснутся уже в марте

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Аномально теплая зима в Аномально теплая зима в Москве и области приведет к пробуждению лесных клещей раньше времени – они выйдут из спячки в марте-апреле, считает лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель Российской Федерации Михаил Фалеев.

"Сюрприз ожидает этот регион (Москву и область) в поведении насекомых. Некоторые виды из них раньше появятся на свет и представят собой опасность для людей уже в марте-апреле, но это относится, прежде всего, к лесному клещу, укусы которого чрезвычайно опасны для человека", - заявил он РИА Новости.

По словам Фалеева, другие насекомые-вредители успешно перезимовали и будут готовы наносить значительный ущерб растениям. Для борьбы с ними нужно принимать соответствующие меры: проводить акарицидную обработку лесных массивов, парков, а также носить закрытую одежду при походе в лес весной.